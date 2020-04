Se cumplen 25 años sin Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, asesinada por su mayor fan

Seguramente, si eres fan de Selena Quintanilla recordarás lo que ocurrió tal día como hoy hace 25 años. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar una ex enfermera que se convirtió en la presidenta de su club de fans y también en la administradora de varios sus negocios, incluyendo un salón de belleza que ella llegó a inaugurar en 1994.

Entre sus negocios, también llegó a gestionar algunas de las boutiques donde Selena vendía sus propios diseños, porque aparte de cantante era una apasionada de la moda, lo cual se puede apreciar en sus modelos durante toda su carrera musical. Selena descubrió que Yolanda le estaba robando dinero y la citó en un motel de Texas. La conversación desembocó en una fuerte discusión que llevó a Saldívar a disparar a muerte a Selena, justo cuando estaba en la cima de su carrera.

El 31 de marzo no se olvida ... mil veces perra Yolanda Saldivar ... #SelenaQuintanilla pic.twitter.com/wpumFaTn51 — Juan Charrasqueado (El Gallo 🐓) (@Charrasquead) March 31, 2020

​Selena nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson (Texas) y la asesinaron en Corpus Christi también en Texas, donde una estatua en honor a la cantante alberga hoy su figura en el Mirador De la Flor de esa misma localidad.

Aunque de padres mexicanos, ella era americana y no hablaba mucho español, pero siempre se preocupó por cantar en este idioma porque entendía que era algo que la identificaba por sus raíces y por respeto a su público hispanohablante. De hecho, algunas de sus canciones fueron escritas en castellano como No me queda más con ayuda de su hermano AB Quintanilla.

En el momento de su muerte, Selena Quintanilla estuvo a punto de lanzar un álbum completamente en inglés. Ya anteriormente había lanzado algunas canciones a finales de los 80 e inicios de los 90 y entre sus canciones más icónicas están Corazón Prohibido y Tecno Cumbia.

Además, desde muy pequeña Quintanilla era muy admiradora de Whitney Houston y Janet Jackson, esas mujeres con voces inigualables con estilos muy marcados y quizá por ello ella se convirtió en el icono musical que a día de hoy sigue siendo. De hecho, el padre de Selena Gómez, que era fanático de Quintanilla, puso a su hija ese nombre por ella. También le gustaba mucho Madonna lo cual se reflejaba en gran medida en su forma de vestir.

Una de las colaboraciones más importantes fue Donde quieras que estés, junto a la banda Barrio Boyzz. El vídeo fue grabado en la ciudad de Nueva York, la ciudad de origen de la banda. Aunque el álbum oficialmente no pudo ser lanzado por ella, su discográfica lanzó algunos de los sencillos como Dreaming of you, que posteriormente fue interpretada por Jennifer López.

En 1997, dos años después de su muerte, fue esta misma artista, Jennifer López, quien protagonizó la película biográfica sobre la vida de Selena —una de las más taquilleras por aquel entonces—, que catapultó a la fama a la cantante Jennifer López, incluso hay quien se atreve a decir que su fama se la debe a Selena Quintanilla.

Selena era una de las artistas Tex-Mex más respetadas y la única artista de este estilo musical en ganar un Grammy, además de muchos otros premios por las altas ventas de sus álbumes. Raro era la canción de Selena Quintanilla que no lograse posicionarse en las principales listas musicales y a día de hoy sigue siendo una referencia musical para muchas artistas. No es un secreto que estuvo casada con su guitarrista Chris, quien tras 25 años después de su muerte, sigue queriéndole guardar el luto.