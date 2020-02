¿Acaban de revelar por error la lista de los ganadores de los Óscar?

La publicación, titulada My Oscar Predictions (mis predicciones para los Óscar), fue eliminada minutos más tarde, pero se hizo viral rápidamente. La tabla compartida incluye los nombres de todos los ganadores de los premios en 24 categorías principales.

​Entre los posibles ganadores figuran Joaquin Phoenix como mejor actor por su papel en Joker; la cinta histórica 1917, de Sam Mendes, como la mejor película del año, y Once upon a time... in Hollywood, de Quentin Tarantino, como la ganadora del premio al mejor guión.

Pero, ¿fue hackeada la cuenta o no era más que un error humano? La propia Academia explicó más tarde que invitó a sus fans en Twitter a "hacer y compartir sus predicciones de los Óscar", pero "un breve problema hizo que algunas de sus predicciones parecieran provenir de su cuenta".

Sin embargo, esta explicación no convenció a los seguidores de la Academia en la red social y generó polémica en Twitter.

La gala de los Óscar se celebrará el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.