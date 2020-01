La obra en papel de Picasso se impone en la Real Academia de Londres

La muestra Picasso y el papel reúne más de 300 trabajos originales que ilustran la creatividad, la diversidad de técnicas y el sinfín de intereses del maestro español.

Cubre ocho décadas de producción artística en un recorrido cronológico, con amplias paradas temáticas y con un par de pinturas o esculturas aportando el contexto y el impulso para la reflexión en cada sala de la institución.

"Es una muestra retrospectiva, de toda su carrera, que desvela cómo va imponiendo su creatividad a través del papel y demuestra la manera genuinamente espectacular en que utiliza el papel", señaló el director de la RA, Alex Rüger, durante la apertura de la exposición a los medios.

El Museo Nacional Picasso de París ha prestado la mayoría de las obras exhibidas en Londres, incluidos trabajos frágiles y míticos que rara vez se ven en público.

El ayuntamiento de Málaga, ciudad natal del artista, destaca entre los principales patrocinadores de esta retrospectiva, que recalará de mayo a agosto de este año en el Museo de Arte de Cleveland (Estados Unidos).

De esa institución estadounidense procede 'La Vie' (La vida), obra maestra del 'periodo azul' de principios del siglo XX, cuando Picasso ya estaba plenamente instalado en la capital francesa.

La huella infantil y precoz del artista se plasma al inicio del trayecto propuesto por la RA, que ha cubierto sus muros y suntuosos decorados con paneles pintados donde contrastan mejor los trabajos en papel.

Picasso tendría 8 o 9 años cuando recortó en papel acartonado un perro y una paloma, dos geniales figuritas que ahora se exhiben en Londres.

La exposición concluye con un autorretrato del creador, a los 90 años, en el que se refleja como una calavera con la forma del cuerpo de una guitarra, con ojos marcianos y una boca quizá sin dientes.

Entre tanto, el visitante se sumerge en un mundo conocido de amantes, intelectuales, paisanos, toros o animales fantásticos a través de los que el malagueño expresó su dolor, angustia, rabia, frustración, cariño o amor.

"Su fascinación por el papel creció de su profunda apreciación del mundo físico y de un deseo de manipular diversos materiales", afirmó Jaume Sabartés, secretario personal y biógrafo de Picasso.

En la retrospectiva se reúnen obras propias en papel, como el retrato de Igor Stravinsky, y bocetos o trabajos preparatorios de piezas clave de los distintivos periodos artísticos, desde Las Señoritas de Avignon y El Guernica a las esculturas Cabeza de una mujer (Fernande) y Hombre con una oveja.

Además, destaca el collage Las mujeres en el baño, una escena con tres musas del artista- Olga Khokhlova, Maria Thérèse Walter y Dora Maar- que ejecutó entre 1937 y 1938 con trozos de papel de pared y otros materiales decorativos.

También sorprenden los dibujos que hizo sobre páginas de periódicos, en cuadernos de apuntes, en servilletas de bares o en cartulinas de hoteles que conservó a lo largo de su vida y que se reúnen ahora en Picasso y el papel.

A corta distancia de la RA, en la galería Sprovieri, se rinde un singular homenaje al genio español en 'Picasso´s Guernica in the Style of Jackson Pollock' (El Guernica de Picasso al estilo de Jackson Pollock).

Esta monumental obra en papel del pionero grupo conceptualista, Art and Language, combina acertadamente la técnica, la intuición y el impacto visual de los dos revolucionarios del arte contemporáneo.

"Consta de 114 láminas de Teslin [papel sintético], 10 ensayos sobre arte y dibujos a tinta china en los que se aprecian figuras del 'Guernica'", explicó a Sputnik Simone Acca, encargado de la galería.

Los regueros de tinta negra dejan ver frases de 'Retrato de V.I Lenin' y otros textos que el ahora dúo británico ha escrito desde 1980.