'Parasite', la primera cinta no estadounidense en ganar el máximo premio SAG

El premio al mejor elenco para Parasite resultó sorpresivo, ya que superó a producciones como Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez en Hollywood) con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, así como y The Irishman (El irlandés) con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. La audiencia en el Shrine Auditorium en Los Ángeles celebró su victoria con una gran ovación.

Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones suelen servir como pronóstico de los podría suceder en los Premios Óscar. No obstante, la favorita para el 2020 es la cinta 1917, de Sam Mendes, más aclamada por sus logros técnicos y que ya recibió el máximo honor en los muy predictivos Premios del Sindicato de Productores.

Si hubo una reunión que superó a cualquier otra en los Premios SAG, fue la de Brad Pitt y Jennifer Aniston, que fueron galardonados y celebraron sus respectivas victorias. Pitt se llevó al premio de mejor actor de reparto por su rol en Once Upon a Time... in Hollywood, al tiempo que se exesposa Aniston se quedó con el premio a mejor actriz en una serie de drama por su actuación en The Morning Show.

Luego que la actriz se retiró del escenario, ambos se felicitaron calurosamente el uno al otro por sus primeras victorias individuales en los SAG.

Como se anticipaba, Joaquin Phoenix se llevó el premio al mejor actor por su ya emblemático papel en Joker (Guasón). Tras elogiar a cada uno de los nominados en la categoría, concluyó con un reconocimiento a su antecesor en el papel: "Estoy aquí parado sobre los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger", expresó Phoenix sobre el difunto actor, que también protagonizó al principal villano de la saga Batman.

Entre otras destacadas nominaciones, Game of Thrones (Juego de Tronos) terminó su octava y última temporada con victorias para Peter Dinklage como mejor actor en una serie de drama, así como un premio para su elenco de dobles.

La lista de ganadores de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, en su 26 edición: