El Festival Internacional de Jazz acapara la atención de cubanos

La sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba recibió al The Cuban Sax Quintet, una agrupación integrada por los talentosos saxofonistas cubanos German Velazco, César López, Alfred Thompson, Yamil Scherry y Evaristo Denis Baró; y de la presentación además de Andrea Motis, trompetista, saxofonista y cantante de jazz, de España, y el violinista austriaco Christoph Mallinguer.

Otras presentaciones estuvieron a cargo de las agrupaciones Un Mismo Río, de Argentina; The Alan Lewine Xtet (Estados Unidos) y Real Project, "GES", de Cuba, quienes deleitaron al público presente en la sala teatro Bertol Brecht.

Entre las acciones musicales más relevantes de la jornada estuvo la presentación Second Line Conga, donde músicos estadounidenses procedentes de la ciudad de Nueva Orleans y Cuba, fundieron las congas callejeras cubanas con las tradicionales marchas del Mardi Gras de Estados Unidos.

Las calles del casco histórico de La Habana se llenaron de un público que se dejó contagiar por la música de las bandas estadounidenses Trombone Shorty Fundations, Soul Rebels, y Thank and the Bangas, junto al sonido inconfundible de la conga cubana de los Componedores de Batea, lo que provocó que un mar de espontáneos bailadores siguieran detrás de los interpretes al compás de la música.

Unos, entre solistas e integrantes 22 agrupaciones procedentes de Estados Unidos, junto a importantes jazzistas de México, Chile, España, Canadá, Brasil, Japón, Noruega y Holanda, entre otros países presentes, comparten con sus colegas cubanos esta fiesta del jazz , que mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo día 19.

Este 16 de enero, en la tercera jornada del Jazz-Plaza 2020, subirán a escena The Art of Chord Melody con los bajistas Chris Gálvez y Pablo Menares (Chile); y el saxofonista Bill Evans (EU), ofrecerá un concierto junto al maestro cubano Joaquín Betancourt y su Joven Jazz Band.

También se anunció para este 16 de enero la presentación de la cantante noruega Grete Skarpeid, el pianista cubano Alejandro Cuenca y la violinista holandesa Line Kruse, en una agenda cultural que incluye artistas de Japón, EEUU e Italia, junto a sus anfitriones cubanos.