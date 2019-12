Embajada de España en Rusia organizará actos complementarios a exposición de Dalí en Moscú

La exposición se inaugurará en Moscú en enero de 2020.

Este 20 de diciembre, en el marco de una rueda de prensa sobre la futura exhibición, el embajador español en Moscú, Fernando Valderrama de Pareja, reveló que la Embajada de España tiene previsto llevar a cabo varios "actos complementarios al evento".

"En los [eventos] que dependen de nosotros, de la Embajada, del Instituto Cervantes, está previsto seguramente para el mes de febrero en el marco de la exposición hacer una conferencia de Juan Manuel Bonet sobre Dalí residente en una residencia de estudiantes, sus relaciones con Buñuel, con Lorca, y un concierto de guitarra clásica", dijo a Sputnik Soler Hidalgo.

La muestra de obras dalinianas se celebrará del 28 de enero al 25 de marzo de 2020 en el Centro Manege de Moscú y será la mayor exposición de obras de este artista en Rusia.

El evento es organizado por la fundación histórico-cultural rusa The Link of Times y el Museo Fabergé, en colaboración con la Fundación Gala-Salvador Dalí y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madríd.

"Yo creo que la fundación The Link of Times va a organizar otros eventos", agregó el consejero.

El salvador de la pintura moderna

Por su parte, la directora de los Museos Dalí de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Montse Aguer, quien también es la comisaria de la futura exposición del pintor catalán en Moscú, contó a Sputnik qué podrán disfrutar los moscovitas en enero en el Centro Manege.

"Esta exposición nos habla de un artista que quiere ser como los artistas del renacimiento, que quiere ir más allá de la pintura. Entonces veremos sus conexiones con el teatro, con el ballet, con la publicidad, Dalí como escritor", explicó Aguer.

La muestra se centrará sobre todo "en la pintura y el dibujo", dos de las múltiples facetas creativas de Dalí.

"Porque él decía que por encima de todo amaba la pintura y se consideraba, como su nombre indica, como el salvador de la pintura moderna, porque decía que en relación a los grandes maestros, Rafael, Vermeer, Velázquez, él era un pintor malo, pero en relación a sus contemporáneos él era un muy buen pintor", puntualizó la comisaria.

Explicó que las obras de Dalí eran "una defensa de la pintura, de la técnica, del estudio", de los conceptos englobados en los tratados de pintura "como el de Leonardo Da Vinci".

Aguer recordó que el pintor catalán escribió a finales de los años 40 su propio tratado de pintura, llamado 'Los 50 secretos mágicos para pintar'.

"Quiere ser inmortal, que su obra perdure y es interesante cómo perdurará Dalí a través de su creación", comentó la directora del triángulo daliniano.

Las obras más destacadas

La histórica exposición contará con más de 180 obras de Dalí: habrá pinturas, dibujos, acuarelas y grabados.

"El 'Autorretrato blando con bacon frito', que prestamos en muy pocas ocasiones porque es muy especial para nosotros; está el 'Retrato de Luis Buñuel'; está el 'Paisaje de Cadaqués' y 'El hombre invisible'; obras surrealistas como el 'Paisaje pagano medio' donde aparece [el psicoanalista Sigmund] Freud, que tanto le influye", indicó Aguer.

En este contexto, la comisaria hizo hincapié en la obra ‘Elementos enigmáticos en un paisaje’, que considera importante porque "aparece [el pintor neerlandeses Johannes] Vermeer con su caballete, que es como una alegoría de la pintura".

"Además me gusta porque en esta obra vemos la realidad, pero la realidad vista a través de Dalí (...) porque Dalí de hecho quiere plasmar la irracionalidad concreta y Dalí siempre quiere povocarnos", añadió.

Expresó su convicción de que la exposición de enero provocará a los visitantes y les planteará la cuestión de "¿qué pretende decirnos Dalí y cómo debemos mirar sus obras en particular y el arte en general?"

Hacer fácil lo difícl

Aguer también destacó la excelente organización del evento, en particular, el apoyo prestado por la fundación The Link of Times, que también fue uno de los organizadores de la gran exposición Viva la Vida. Frida Kahlo y Diego Rivera celebrada entre finales de 2018 y principios de 2019 en Moscú.

"Trabajamos con la fundación The Link of Times y para mí son perfectos porque tienen nuestros mismos objetivos, nuestras mismas exigencias y la verdad es que, lo he dicho antes, hemos formado muy buen equipo y hacemos fácil lo difícil", expresó.

Agregó que es bastante complejo llevar una exposición tan grande e importante como la esta Dalí que se celebrará en Moscú.

Además, mencionó que los rusos, en su opinión, tienen una gran afinidad hacia el arte daliniano y hacia la figura de este artista.

"De hecho, el ruso es el segundo visitante extranjero que tiene el Teatro-Museo Dalí en Figueras y el Castillo de Púbol porque, supongo, es el regalo que Dalí hizo a su dama, que era Gala", según Aguer.

Añadió que el pintor "amaba la cultura" de Rusia, "a través de Gala, y antes", país donde su esposa nació en 1894.

Planes futuros

En cuanto a los planes de la Fundación Gala-Salvador Dalí respecto a Rusia y el resto del mundo, el futuro parece ser prometedor, aunque de momento la directora de los museos Dalí no puede revelar los detalles.

"Yo creo que en Moscú con el tiempo podemos organizar varias exposiciones, porque ahora, creo que ya a partir de esta [exposición], habrá esta visión de Dalí y quizá podemos organizar exposiciones centrándonos en un proyecto determinado; pero son proyectos del futuro, y este presente es muy obsesivo como Dalí", afirmó.

Además la Fundación prepara una exposición el año próximo en Figueras, y mantiene conversaciones con muchos otros países, entre ellos China y Japón, donde "hay siempre gran interés por Dalí".

"Pero todavía no puedo decirlo" con más detalles, explicó Aguer.