Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años

El rapero, que el 2 de diciembre había cumplido años, sufrió una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago (EEUU), poco tiempo después de aterrizar desde California.

Cayó desplomado al suelo mientras caminaba por la terminal aérea y estaba sangrando por la boca cuando llegaron los servicios sanitarios, reveló la Policía. El artista fue trasladado al hospital en estado consciente, pero poco después fue declarado muerto.

Todavía se desconocen las causas de la muerte.

Juice Wrld es conocido por sus canciones All Girls Are the Same y Lucid Dreams. En los Billboard Award 2019 en mayo, el rapero había sido galardonado con el premio al mejor artista nuevo.