Descubre qué une a Robbie Williams y a Putin

El cantante británico Robbie Williams ha confesado que no tiene teléfono personal.

"No he tenido un teléfono móvil desde 2006. Siempre tengo un ordenador conmigo. Siempre tengo wifi. Me deshice de los teléfonos porque no me gustan", confesó.

Williams no es la única celebridad que evita los celulares. Elton John, en 2016, dijo que no tenía un teléfono móvil y se quejó de su prevalencia generalizada: "Ahora es imposible comenzar a comportarse mal en público".

Y no solamente en el Reino Unido piensan así. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mencionado varias veces en los últimos años que no tiene ningún teléfono inteligente. Su portavoz, Dmitri Peskov, agregó que según su información, el jefe de Estado simplemente no tiene ningún teléfono personal.

Peskov comparó el teléfono inteligente con exhibicionismo voluntario: "A sabiendas, cuando usas un teléfono inteligente, marcas la casilla de que estás listo para poner todo en exhibición pública".

Otra cosa es el trabajo. Para asuntos laborales, Putin utiliza un dispositivo móvil especial que es más grueso que un teléfono normal.