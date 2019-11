Las increíbles imágenes de las esculturas hechas de páginas de un libro | Vídeo

"Me inspiré cuando vi un proyecto en Edimburgo que intentaba protestar contra el cierre de bibliotecas", reveló la creadora.

Tarda aproximadamente un mes en crear un proyecto cortando y pegando páginas de libros. Empieza eligiendo un libro, que tiene que ser de tapa dura para proporcionar robustez. Los busca en tiendas de caridad, anticuarios y mercadillos.

"Me gusta que los libros tengan un poco de carácter, que estén un poco descoloridos y que las páginas estén dobladas", explicó, y agregó que le gusta sin embargo que las páginas están nuevas y blancas.

Emma Taylor aclaró que usa el papel para hacer que la historia salga visualmente del libro, en lugar de usar solo la imaginación.

"Todas mis esculturas tienen que estar de alguna manera relacionadas con el libro en el que las puse", precisó.

Después, busca un segundo libro de donde obtiene las páginas para las esculturas.

"Soy muy quisquillosa con el tipo de páginas, porque no me gusta que sean demasiado gruesas o demasiado finas", detalló Taylor. "Y me gustan las páginas con esa sensación de plástico, y también tienen que ser capaces de absorber bien el pegamento", agregó.

El proceso de creación empieza con la investigación, las fotos y los bocetos. Después crea un marco base de alambre en caso de animales o de cartón para los edificios. Después pone tiras de páginas hasta que haya hecho todos los detalles.

Una vez, Emma pasó cuatro horas tallando un mantón de encaje de 15 centímetros cuadrados para el personaje de Miss Havisham en una escena de Grandes esperanzas, del escritor británico Charles Dickens.

"Esa pieza terminó convirtiéndose en una de mis favoritas al final, pero en ese momento puso a prueba mi paciencia. Al final no se podía ver mucho el chal de encaje", contó la joven.

En total, Taylor ha creado más de 50 obras y vende sus esculturas en una tienda en línea por un precio de entre 500 y 750 dólares por pieza.