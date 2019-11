El Día de Muertos con el pueblo ñomda'a de Guerrero

La fiesta de muertos dura cuatro días en Xochistlahuaca. Este sitio es uno de los principales asientos de los amuzgos, el pueblo ñomda'a según su propia lengua, el pueblo de la palabra del agua.

"Esta es una fiesta muy importante para todos los mexicanos, pero siento que para los pueblos indígenas lo es más porque conservamos nuestras tradiciones muy vivas", dijo a Sputnik Daniel Sánchez Néstor, el presidente del municipio de Xochistlahuaca.

Son tradiciones que van desde la fiesta a la comida, la vestimenta e, incluso, la semilla y la posibilidad de recordar a los ancestros que construyeron ese lugar.

¿Cómo es la fiesta de Día de Muertos para el pueblo amuzgo?

El 92% de la población de Xochistlahuaca es de origen amuzgo, aunque también hay presencia de mixtecos y nahuas, además de los mestizos, como señaló Sánchez Néstor.

"Nosotros iniciamos la celebración el día 30 de octubre con una exposición de altares que fue convocada por el Ayuntamiento, con participación de la cabecera municipal, Cozoyoapan, de la que nos divide solo una calle", explicó el Presidente municipal de Xochis, como se abrevia comúnmente el nombre de la localidad.

El altar se construye sobre un tapanco de cuatro arcones que representan los puntos cardinales. Sobre ellos se monta un arco, usualmente adornado con flores de cempasúchil, que es la puerta al mundo de los muertos. Hacia el altar, se arma un camino de pétalos de flores que "es la guía para que ellos no se pierdan, para decirles que los estamos esperando, que los traemos a casa", explicó.

"A los altares llevaron lo mejor de la gastronomía de nuestros abuelos y abuelas: iguanas asadas, chicatanas (un tipo de hormiga) conservas de papaya y de camote (dulce), comidas como el huevo con hierbasanta y tamales de diversas variedades. Además de atole blanco y el champurrado (de chocolate)", relató Sánchez Néstor.

El atole y los tamales son parte de la comida típica que se prepara en casi todas las casas para el Día de Muertos.

Al mediodía del 1 de noviembre se les da la bienvenida a los difuntos que llegan al pueblo. Este año, explicó Sánchez, la fiesta se coordinó con tres barrios: el del Panteón, el barrio viejo y el barrio del pozo, que es la segunda sección de Xochistlahuaca.

"El 1 salimos juntos a las doce del Panteón municipal donde vamos por nuestros muertos para traerlos al Palacio Municipal y de ahí salen los barrios con su macho-mula, que es una danza propia de este tiempo”, dijo Sánchez.

"La fiesta sigue y seguramente se amanece. Más allá de la cuestión religiosa (porque se toca la campana de la Iglesia toda la noche en los barrios), se dan tamales y atole, hay ofrendas y música, se convive", agregó.

La fiesta culmina al día siguiente, al mediodía, cuando la procesión regresa al Panteón a devolver las almas de los difuntos a su descanso.

Tradición y modernidad

Además de la autoridad que Sánchez representa, existen (como en otros municipios indígenas) autoridades comunales y tradicionales en Xochistlahuaca.

"El eslogan del Ayuntamiento que traemos es 'rescatando nuestra identidad' y, aunque uno generalmente piensa en la cultural, son muchas. No existe un catálogo de identidades que las refleje", dijo Sánchez.

Explicó que, aunque el pueblo pasó por etapas políticas de "cacicazgo muy voraz", actualmente el Ayuntamiento se coordina con los cinco núcleos agrarios que son propiedad social (común) en el municipio: los comisariados de bienes comunales de Xochistlahuaca, de Cozoyoapan, de Cerro Bronco, del Rancho del cura ejido y de Plan de Guadalupe, éste último conformado mayormente por nahuas, explicó Sánchez. El resto son pueblos amuzgos.

"La presencia es importante porque todo mundo quisiera un gobernante que nunca deje de ser ciudadano", sostuvo mientras daba comienzo la celebración del día 1 de noviembre.

"Que nunca pierda piso, que esté, que camine y que no sea una pose o esté actuando, que no tenga una pretensión de otro carácter que no sea la cuestión cultural de identidad. De repente me dicen 'qué bueno que estás aquí' y yo les digo 'no tendría por qué no estar', es nuestra fiesta y es parte de mi responsabilidad ahora. Probablemente si yo no fuera el presidente podría ir un rato, pero ahora como autoridad yo tengo que estar todo el rato, por lo que se ofrezca”, dijo Sánchez.

Para el pueblo ñomda'a la fiesta del Día de Muertos es la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos aunque físicamente no estén, porque permanecen en sus obras, en los edificios, en el trazado de las calles del pueblo, en los sabores de las abuelas y en los patrones de los telares que son distintivos del pueblo amuzgo. "Todo lo que vemos aquí son posibilidades de reencuentro, de volver a estar juntos", concluyó.