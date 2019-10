Anuel AA, Becky G y Marc Anthony: quién arrasó en los Latin AMA

"Me he caído un millón de veces y me he levantado un millón de veces", expresó Anuel AA al recibir el máximo premio de la noche, a artista del año. El rapero puertorriqueño, cuyos éxitos más recientes incluyen China, Adicto y Secreto, también obtuvo los premios al artista favorito, urbano y al álbum favorito urbano, por Real hasta la muerte.

Becky G fue otra de las grandes estrellas de la gala. Además de imponerse como artista femenina favorita, recibió el Premio Evolución Extraordinaria de manos del astro cubanoamericano Pitbull.

fue homenajeado con el International Artist Award of Excellence y se lo dedicó al difunto Príncipe de la Canción, "mi querido hermano" José José, a quien además rindió tributo interpretando el clásico del mexicano Almohada.

La ceremonia de los Latin American Music Awards dejó múltiples artistas que se fueron con dos trofeos, incluidos Ozuna, que encabezaba con nueve menciones la lista de nominados, y Romeo Santos.

Lista de ganadores de los 5º Latin American Music Awards: