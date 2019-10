Estrenos, celebridades y mucho 'cosplay': una visita a la Comic Con de Rusia (vídeo)

Quizás por el fin de semana, quizás por su atractivo programa, el tercer día del evento —un sábado— es considerado el punto alto. Así que, pese a que el termómetro marcaba temperaturas por debajo de los 10 grados, miles de personas se reunían en el exterior del pabellón número uno del centro de exposiciones Crocus Expo horas antes de la apertura del festival. En la fila, que se extendía por más de medio kilómetro, los visitantes esperaban con ansiedad para disfrutar de estrenos del cine y lanzamientos de videojuegos, así como para ver a famosos artistas y hacerse selfis con los más originales cosplayers.

Invitados especiales

Una de las principales atracciones de la Comic Con de Rusia son sus invitados de honor. En su sexta edición, el evento trajo a Moscú al actor irlandés Andrew Scott, conocido, entre otras cosas, por interpretar al profesor James Moriarty en la serie Sherlock y por participaciones en películas taquilleras como Spectre —007: Spectre en Hispanoamérica y Spectre 007 en España—.

Otra estrella de renombre que asistió al salón de historietas ruso fue el aclamado actor danés Mads Mikkelsen, protagonista de la serie televisiva Hannibal y ganador del premio al mejor actor del Festival de Cannes en 2012 por su papel en la película Jagten —La cacería en Hispanoamérica y La caza en España—.

El invitado más esperado de la Comic Con, que se lleva a cabo conjuntamente con el evento dedicado al mundo de los videojuegos Igromir, fue definitivamente Hideo Kojima. El diseñador de videojuegos japonés, responsable de crear la legendaria serie Metal Gear, eligió el festival de Rusia para presentar su más reciente trabajo, y muy probablemente, el game más esperado del año: Death Stranding.

​"Los amo", escribió Kojima en ruso, al tuitear un vídeo en el que se ve una enorme multitud alrededor del escenario en el que se presentó el tercer día de la Comic Con.

En el festival de cultura pop también tuvieron lugar los estrenos rusos de películas como The Peanut Butter Falcon y Zombieland 2 y de la animación Tenki no Ko —El tiempo contigo—.

De Maléfica a Sailor Mercury

No faltaron a la fiesta moscovita una multitud de visitantes disfrazados. El arte de expresar la afición por un determinado personaje disfrazándose de él, conocida como cosplay, es un elemento fundamental de cualquier festival como este. Sus adeptos, los cosplayers, no economizan esfuerzos a la hora de reproducir al mínimo detalle sus fuentes de inspiración.

En los corredores de la Comic Con de Rusia había desde personajes conocidos por el gran público, como las estrellas de la saga Star Wars, el eterno payaso Guasón y la bruja Maléfica, hasta héroes de videojuegos reconocidos solamente por los más aficionados.

La creatividad sin límites de algunos, sin embargo, dio a luz a, como el Sailor Mercury: un cruce insólito entre el cantante Freddie Mercury y una adorable Sailor Moon.

La idea "era obvia: Freddie Mercury, Sailor Mercury... (...) A decir verdad, no me imaginé este éxito cuando lo creé. Pensé que sería una buena broma para divertir. Y resulta que los fotógrafos no dejan de acercarse", contó a Sputnik Alexéi, el creador de uno de los más populares cosplays de la sexta edición de la Comic Con rusa.

La Comic Con de Rusia concluyó el 6 de octubre para tristeza de los 'geeks' que ya esperan ansiosos su próxima edición. A juzgar por el éxito de la convención de 2019, no es exagerado predecir que, en algunos años, el evento ruso se posicionará entre los mejores del mundo.