Sarah Brightman: "¡Los rusos tienen un gran sentido del humor!"

- Si no le importa, le haré una pregunta frívola sobre sus atuendos. En este tour son increíblemente coloridos. Sus vestidos están cubiertos de cristales y también hay coronas y diademas. Díganos, ¿cómo los ha escogido?

- Quería que la parte visual de esta gira coincidiera con el estado de ánimo del álbum y que fuera sublime, como de la realeza. Cuando piensas en estos conceptos, te imaginas algo brillante. Para ello, junto con los diseñadores inventamos y decoramos los vestidos con cristales.

En la ropa de la realeza, incluida la de Rusia, había incrustadas piedras preciosas y joyas. Y yo quería que los conciertos tuvieran esta atmósfera.

- ¿Son pesados estos vestidos? Usted no solo tiene que cantar, sino también moverse por el escenario.

- Sí, algunos de ellos son bastante pesados. Por cierto, a muchos artistas, especialmente a las mujeres, les gusta usar disfraces enormes porque cambian el centro de gravedad y, en consecuencia, la forma de andar, la postura, la forma de moverse.

- Esto requiere un buen entrenamiento físico. ¿Cómo se mantiene en forma? Teniendo en cuenta su horario y viajes constantes.

- Antes del tour tengo que seguir una. Lo cual es increíblemente aburrido, pero es posible. También voy al gimnasio y hago estiramientos. Pero no demasiado, porque no tengo que saltar activamente en los espectáculos o bailar furiosamente.

Creo que es algo bastante clásico, una rutina para muchos artistas. Aunque sí te hace sudar.

- ¿Y cómo se prepara normalmente para subir al escenario?

- Trato de dormir tanto como puedo y comer solo un poco. Me concentro en lo que ocurrirá por la noche. Y antes del espectáculo, por supuesto, caliento mis ligamentos. Tengo que hacer todo esto si quiero crear magia en el concierto.

- Unas palabras sobre su último álbum 'Hymn'. Ha estado trabajando en él durante dos años. Eso es bastante tiempo en la industria musical actual.

- La música contemporánea parece ser algo de usar y tirar, demasiado simplificado. Mi público no espera que mi música sea tan simple. Siempre tengo varios significados en mis composiciones, están inexplicablemente ligados a mi personalidad.

Además, hablando del disco Hymn, me gustaría señalar que en aquel momento estaba planeando volar al espacio, estaba entrenando en Rusia, estaba concentrada en otras cosas. Me tomó un poco más de tiempo 'volver a pisar tierra'.

- Ya ha estado en Rusia muchas veces. ¿Cuáles son sus impresiones?

- Esta es una pregunta complicada a la que puedo responder durante horas. De entre todos los lugares en los que he estado, Rusia es uno de los más diversos. No es correcto comparar ni siquiera Moscú y San Petersburgo, ¡son muy diferentes! Creo que Rusia tiene una historia y una cultura tan ricas que es posible dedicarles una entrevista aparte.

Parece un país dinámico. Y lo que me gusta de los rusos es que se puede tener una conversación muy sincera con casi todo el mundo. Al mismo tiempo, no es muy posible llegar a un acuerdo tras una discusión. Me parece genial. ¡Y los rusos también tienen un gran sentido del humor!

He estado en este país a lo largo de los años y es interesante ver los cambios que han tenido lugar desde la perestroika.

- ¿Qué espera de esta visita?

- Lo más importante para mí es venir y mostrar un espectáculo de calidad y hacer feliz al público. Este es mi trabajo y a lo que aspiro. Mis fans rusos siempre han sido muy amables con mi trabajo y conmigo. Es bastante inusual y agradable que muchos de ustedes conozcan mis canciones y traten de cantar en los conciertos.

- ¿Tiene algún lugar favorito en Moscú? ¿Ha planeado algún programa cultural?

- Desafortunadamente, soy adicta al trabajo y me he centrado solo en la gira. Pero tengo un plan: cuando deje de trabajar, quiero visitar todos los lugares donde di conciertos como turista con mi familia. Y Rusia, por supuesto, está en lo más alto de la lista.

Solía intentar ir a museos o visitar algunos lugares durante mis conciertos, pero sigo pensando en mi trabajo. Así que... sí, compensaré todo eso cuando sea turista.

- ¿Cuál es la canción más personal para usted y por qué?

- Creo que es la canción Fly to Paradise del álbum Hymn, la música está escrita por el compositor Eric Whitacre. La compuso hace muchos años, pero empezamos a discutirlo cuando trabajaba en el disco anterior, Dreamchaser. Fly to Paradise era la solución perfecta para mi nuevo álbum. Creo que es mi mayor orgullo.

- ¿Cuáles son sus inspiraciones al trabajar en discos de estudio?

- Cuando me preparaba para grabar Hymn, me interesé por el tema de los artefactos religiosos, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Este tema dio la inspiración necesaria para añadir coros en mis grabaciones.

- Ha grabado dúos con muchos colegas de profesión, e incluso con actores como Antonio Banderas. ¿Con quién más le gustaría trabajar?

- (Ríe) Si le digo sinceramente, no se me ocurre ningún nombre en este momento. Y si hablamos de Antonio Banderas, anoche vi una gran película en la que aparece, The Laundromat. No sé si han oído hablar de ella.

- Sí, la vi en el Festival de Cine de Venecia.

- Tiene usted que admitir que es muy interesante. El personaje de Antonio [el actor interpreta al narrador y fundador de una compañía que figura en los papeles de Panamá] es asombroso, ni siquiera lo reconocí al principio, no se parece a sí mismo.

- Recientemente Antonio Banderas apareció en otra gran película, Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.

- ¡Sí, sí! Aún no he tenido la oportunidad de verla. También está en mi lista gigante de cosas que hacer.

Y lo más interesante es esto: Antonio en la vida real no se parece en nada a sus personajes. Es un tipo muy simple, abierto y agradable.

- ¿Qué puede decir sobre sus preferencias musicales? ¿Escucha a sus colegas de profesión?

- Oh, ¡otra vez una pregunta complicada! Tengo una verdadera colección de favoritos. Si hablamos de los que me inspiran.... Nací y crecí en Europa, así que en primer lugar están los cantantes de música rock y pop, así como los que usaban orquestas sinfónicas o motivos de ópera. Me inspiré en Pink Floyd, David Bowie, Lou Reed, Deep Purple. Más tarde me interesé por Goldfrapp. Y me gustan las bandas pequeñas del continente, así que tengo una mezcla de favoritos.

Ahora creo que la música va en una dirección interesante. Ed Sheeran, por ejemplo, canta canciones divertidas y llenas de entusiasmo. Eso es exactamente lo que escuchamos en los años 1960-1970. Pero creo que esos préstamos pronto desaparecerán.

- ¿Ya sabe de qué tratará su próximo álbum?

- Todavía no, porque por ahora solo estoy al principio de mi viaje. Todos mis diferentes pensamientos e ideas forman una imagen clara ya hacia el final. Y encuentro inspiración en todas partes: puedo hacerlo mientras duermo o cuando hago té.

- ¿Ha pensado alguna vez en probar un género radicalmente nuevo? Por ejemplo, incluir música rap o indie rock en su disco.

- No es lo mío en absoluto y no creo que sea lo correcto. Por supuesto, siempre está la opción del dúo, y a veces es interesante. Pero tienes que ser honesto contigo mismo y hacer lo que realmente te interesa, no por el marketing o la moda. Estos principios me han ayudado a menudo.