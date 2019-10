José Carreras se despide de Moscú ante 6.000 espectadores

Las entradas para la actuación del maestro en uno de los principales escenarios de Rusia se agotaron con semanas de antelación. En vísperas de la presentación, llevada a cabo el día internacional de la música, el tenor, de 72 años, anunció que este sería uno de los últimos de su carrera.

"No voy a cantar muchos años más, sobre esto no hay duda. Por lo tanto, estos serán los últimos conciertos. Y, luego, lo tengo muy claro, voy a dedicarme con todo mi entusiasmo a la fundación de lucha contra la leucemia que creamos hace 30 años. No tengo ninguna duda de qué voy a hacer cuando me retire", afirmó Carreras el 30 de septiembre durante una rueda de prensa en la sede de la agencia Sputnik en Moscú.

En su segundo concierto en el palacio del Kremlin —el primero tuvo lugar en 2015—, el tenor estuvo acompañado en el escenario por un elenco de altura, compuesto por la soprano rusa, solista del teatro Bolshói, y por el sobrino de Carreras, el director, quien se encargó de dirigir la orquesta Filarmónica Rusa.

Los cerca de 6.000 espectadores pudieron disfrutar de un programa de más de dos horas con fragmentos de óperas y canciones conocidas, como Granada, del compositor mexicano Agustín Lara, y The Impossible Dream, del musical de Broadway El hombre de La Mancha, un clásico del repertorio de los Tres Tenores —el propio José Carreras, el también español Plácido Domingo y el italiano Luciano Pavarotti—.

© Sputnik / Vladímir Trefilov José Carreras, tenor español, durante una rueda de prensa en la sede de Sputnik, en Moscú

Sin embargo, lo que más sorprendió al público moscovita fue escuchar a Carreras cantar el bis en su idioma. Pese a que el día anterior el tenor había confesado a los periodistas que no cantaba en ruso porque no dominaba esta lengua, finalmente interpretó —con ayuda de una chuleta— la romanza rusa Ojos negros, de Evgueni Grebionka, para alegría de los presentes, que se pusieron de pie y le tributaron una sonora ovación.