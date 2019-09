Desaparición del cadáver y presiones de la hija: los misterios detrás de la muerte de José José

¿Dónde está el cuerpo del fallecido cantante?

Los hijos mayores del intérprete, José Joel y Marysol Sosa, declararon a los medios que no encontraron los restos de su progenitor en la funeraria de Miami, en el estado de Florida (EEUU), donde supuestamente iba a ser el velatorio.

A su vez, el esposo de Marysol, Xavier Orozco, reveló: "Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta es una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos hacer más adelante, esto no se ha acabado".

Los hijos del intérprete agregaron que no pudieron comunicarse con la última esposa de José José, Sara Salazar, y su hija menor, Sarita.

"México es el lugar donde José José debe de estar, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no estamos peleando ni el dinero ni la herencia, no nos interesa. Queríamos verlo, esta niña ha hecho las cosas como las ha hecho. A mí no solo se me fue el artista, a mí se me fue mi papá", señaló José Joel.

Por su parte, la hija mayor del cantante, Marysol, duda sobre la veracidad de la muerte de su padre.

"O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada, nada", declaró ante las cámaras.

Sarita, ¿la 'hija malvada' de José José?

La hija menor del mítico cantante, Sarita Sosa, supuestamente presionó a su padre para que le cediera todos los derechos, según una perturbadora grabación compartida por el programa de televisión De primera mano.

En la grabación publicada se puede escuchar cómo la hija del Príncipe de la canción discute con Laura Núñez, asistente de José José, que, a su vez, intenta proteger al cantante, que ya se encuentra en muy malas condiciones de salud, a juzgar por su voz débil.

"Usted no tiene autoridad de hablar ni manipularle la cabeza a él. Deje que él tome sus decisiones. Tú y yo ya habíamos hablado", expresa Sarita, quien agrega: "Conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre mí. Yo nunca, jamás, te voy a lastimar: jamás".

Cabe señalar que fue Sarita quien reveló a los medios los detalles de los últimos minutos de vida de su famoso padre.

"Se fue dormidito, estamos muy agradecidos de que fue así. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en sus últimos momentos", subrayó.

El cantante, nacido José Rómulo Sosa Ortiz, falleció el 28 de septiembre en el Homestead Hospital, al sur de Florida.

A lo largo de su carrera musical, vendió alrededor de 100 millones de discos, algo que lo convirtió en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia.