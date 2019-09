Película cubana 'Sergio y Serguéi' abre Festival Golden Unicorn en Moscú

Su personaje es un cosmonauta soviético.

"Una gran sorpresa ha sido esta invitación, estábamos deseando presentar la película aquí, pero tengo pánico a enfrentarme al público ruso, porque aunque los hemos tratado en la película con mucho respeto y amor por lo que aportaron ellos al programa espacial y por la relación de los rusos con Cuba, no es fácil para nosotros presentarles un tema de ellos visto desde nuestro ángulo", afirmó.

El Festival Internacional de Cine Golden Unicorn tendrá lugar en Moscú, San Petersburgo, Tobolsk y Voronezh del 18 al 29 de septiembre y aspira a acercar al público ruso las películas extranjeras sobre temas vinculados con Rusia.

El reconocido actor cubano explicó que para su personaje en la película tuvo que estudiar sobre todo a los soviéticos, a los que considera "hombres nobles".

"Yo tuve que tratar de incorporarle al personaje la nobleza que para mí tenían esos seres humanos. Los cosmonautas son seres especiales, tienen una visión del mundo totalmente diferente", asegura.

La cinta recrea el año 1991, cuando la antigua URSS se desintegra y Cuba entra en una gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y profesor de marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su vida. Por su parte, Serguéi, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada estación orbital Mir. Sergio y Serguéi se comunican, dando origen a una amistad que les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países.

La película, aunque puramente de ficción, está inspirada en la historia real del cosmonauta soviético Serguéi Krikalev, quien pasó casi 11 meses en órbita durante el colapso de la Unión Soviética.

"Yo no me centré nunca en él como referencia, porque físicamente no tenemos nada que ver, sino que traté de hacer un personaje que resumiera un poco los soviéticos que había conocido", revela Noas.

No obstante, se muestra ansioso ante la posibilidad de que el cosmonauta ruso pueda ver el filme y confiesa que le gustaría conocerlo.

"Lo primero que le diría es: discúlpeme por el atrevimiento de intentar reflejar la imagen de lo que fue, un gran hombre y un gran profesional. Gracias a lo que hizo, la Mir se mantuvo durante 10 años más en el programa espacial, y yo estoy orgulloso de haber ayudado a que muchas personas más se acercaran a su historia", expresó.

'Sergio y Serguéi' fue la cinta ganadora en la categoría de mejor largometraje extranjero sobre temas rusos en la más reciente edición del festival homónimo en Londres, en el que participan cada año las mejores películas rusas, así como filmes del resto del mundo sobre Rusia.

La cinta cubana fue además la candidata de su país a los premios Oscar y ha recibido numerosos reconocimientos en todo el mundo, entre ellos en el Festival de cine de Málaga, en el Festival Latino de Toulouse, y en el Festival del Nuevo Cine latinoamericano de La Habana.