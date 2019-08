Pianista con un solo brazo revela el verdadero sentido de la expresión "sigue tus sueños" (vídeo)

Sin embargo, es él quien ha reído de último después de convertirse en el primer y único pianista conocido con un solo brazo que se graduó del Royal College of Music y ahora hace giras por todo el mundo.

Ahora quiere mostrar a la gente en una posición similar que no importa con qué limitación hayas nacido, con suficiente dedicación y espíritu puedes vencer los obstáculos y seguir tus sueños.

"Que me dijeran que nunca podría ser un pianista fue aplastante, era como si me hubieran dicho que sin que fuese mi culpa, nunca podría tener la carrera con la que soñé", aclara McCarthy.

Relata que siempre ha sido creativo y siempre se ha sentido atraído por todo lo que podía hacer manualmente, tanto así que en su juventud quería ser cocinero.

"Cuando tenía 14 años tuve ese momento de Eureka, cuando un amigo tocó una pieza de Beethoven y de repente todo tuvo sentido para mí y pensé que esto era lo que quería hacer", explica McCarthy su decisión de ser pianista.

"Saber lo que quería hacer cuando era joven me ayudó enormemente porque tenía esa sensación de invencibilidad adolescente y no podía ver ninguna limitación en mí mismo. Si hubiera sido mayor, probablemente me habría hecho creer que no podía tocar el piano y tal vez nunca lo habría intentado. Tuve que confiar en mis instintos y dio tanto resultado que la gente ya no me mira solo para ver el brazo que me falta", agrega.

También cree que cuando empezó, la atracción era que tenía un solo brazo, pero después de que la gente le oye "es la música la que se queda con ellos".

Nicholas se graduó del Royal College of Music en el 2012 y fue la primera persona en hacerlo con un solo brazo, algo que sus anteriores profesores le habían dicho que nunca podría lograr. Lleva 16 años tocando el piano y ha realizado giras por todo el mundo, además de participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de 2012 junto a Coldplay.