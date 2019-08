Cineasta Valeria Sarmiento: en Chile a la gente no le interesa la cultura

"En Chile es difícil hacer una película, la gente no se interesa por la cultura y eso me impresiona, hay poco empresario que apoye al cine y los procesos para postular a los programas de Gobierno son muy exigentes", afirmó.

© Sputnik / Valeria Sarmiento, cineasta chilena

Sarmiento, radicada en Francia, se encuentra actualmente en su país natal para participar como jurado del prestigioso certamen Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic).

La artista fue convocada al festival, que comenzó el pasado 18 de agosto, no solo para evaluar las producciones en su calidad de jurado, sino también porque este sábado se le dedicará una ceremonia de homenaje a su destacada trayectoria, que incluye más de 50 obras audiovisuales, entre películas, series, cortometrajes y documentales.

"El cine es parte de mi vida, yo comencé a ver cine desde los 5 años y desde entonces no paré; cuando tenía 20 se creó la Escuela de Cine en Viña del Mar (centro) y tuve la oportunidad de estudiar lo que me gustaba", contó a esta agencia la cineasta de 70 años.

Sarmiento explicó que debido al golpe de Estado y la posterior dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) "partí con mi marido al exilio en Francia, y allá comencé a filmar películas, tanto en ese país como en Portugal; entonces he hecho 25 películas y he trabajado en el montaje de otras, esto es mi vida y no me imagino otra forma de vivir".

El golpe

Sarmiento comenzó su carrera filmando junto al director de cine chileno Raúl Ruiz (fallecido en 2011) con quien se casó en 1969, cuatro años antes del golpe de Estado de Pinochet, que terminó con el suicidio del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) y que inició una dictadura de 17 años.

"Yo tenía 25 años cuando fue el golpe, mi marido era militante socialista y considerado un hombre de izquierda, en solo unas semanas ya habían tomado preso a Patricio Guzmán, y Miguel Littín estaba asilado (ambos directores de cine), y entendimos que el próximo sería mi marido", dijo.

Entonces, Sarmiento y Ruiz viajaron a Francia.

"Los primeros años fueron bastante difíciles, pero de a poco nos fuimos acostumbrando, yo trabajé mucho en Francia y Portugal, y mi marido también en Italia", relató.

Latinoamericano vs europeo

La artista criticó el poco interés que, a su juicio, existe en los empresarios para invertir en cine en Latinoamérica.

"En Argentina o México existen grandes industrias del cine, la película "Roma" (del mexicano Alfonso Cuarón) tuvo mucho éxito, pero aparte de eso, la escena acá está recién comenzando, y en algunos países como Chile la cosa está aún en pañales", afirmó.

Asimismo, comparó la industria latinoamericana con la europea, los dos lugares donde hace y ha hecho cine.

"Europa es mucho más profesional; en Francia, por ejemplo, se producen 200 películas al año, el problema es de capitales, porque acá todas las salas de cine están manejadas por los norteamericanos, y domina la industria estadounidense", criticó.

Sarmiento es jurado en esta edición de Sanfic en las categorías Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actuación.

El festival tendrá su clausura este domingo 25 de agosto.