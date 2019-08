Así se celebra la primera Tomatina en Rusia (vídeo)

La fiesta de la Tomatina, también conocida como la batalla de los tomates, en la que los participantes se arrojan tomates los unos a los otros se celebró en el estadio Kirovets el 18 de agosto.

Veinte toneladas de tomates maduros, jugosos y rojos se colocaron sobre un enorme paño impermeable.

Los organizadores aseguraron que todos los tomates no eran aptos para el consumo, lo que, por cierto, no detuvo a nadie: algunos no solo los tiraron, sino que también los comieron.

​En el evento participaron alrededor de 300 personas.

La mezcla de tomates que quedó después de la batalla fue entregada a las granjas agroindustriales locales para su uso posterior como fertilizante.