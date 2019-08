Santana: el latino que sorprendió en Woodstock

A las 17:07 del 15 de agosto de 1969 sonaron los acordes de Richie Havens que dieron inicio al Woodstock, festival de música y arte de tres días que hasta hoy es recordado como el legendario encuentro hippie que consolidó la contracultura de los años 60 en el occidente.

Una granja de 240 hectáreas en Sullivan County, Nueva York, se convirtió en el lugar que albergó a 500.000 espectadores y a 32 artistas. Woodstock es considerado uno de los momentos clave de la historia de la música popular.

¿Quién es Santana?

Allí estuvo Carlos Santana, compartiendo escenario con otros genios musicales del momento, como Jimmy Hendrix, Neil Young, Janis Joplin, las bandas The Who y Creedence Clearwater Revival, entre otros.

Santana es el nombre del grupo musical de San Francisco llamada así por su líder, Carlos Santana, el guitarrista mexicano de 72 años que fue pionero en fusionar la música latina con el rock.

© AFP 2019 / Bob Strong Carlos Santana durante el concierto realizado en Woodstock de 1994, a 25 años del original

Nació el 20 de julio de 1947 en Jalisco. Su padre tocaba el violín en un mariachi; él aprendió a tocarlo de muy chico, pero prontamente se empezó a interesar por la guitarra. Con ocho años ya sentía las influencias del guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana Ritchie Valens.​ En 1955 su familia se mudó a Tijuana, Baja California. Santana se dedicó a estudiar la guitarra emulando los sonidos de B. B. King, T-Bone Walker y John Lee Hooker bajo la tutela de Javier Bátiz. Mientras tanto tocaba en conjuntos locales como Los T.J.'s, del cual era bajista, grupo donde añadió su propio toque y sentido original a las canciones populares de rock and roll de la década de 1950.

Hoy, Santana es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos; está en el puesto número 15 según la revista Rolling Stone, que en 2003 hizo una lista de los 100 más respetados. Ha vendido cerca de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 10 premios Grammy además de tres Grammy latinos.

Sin embargo, en Woodstock Santana aún no era tan conocido. La banda fue agregada a la lista de participantes del festival porque su mánager, Bill Graham (que manejaba a otros grandes artistas), así lo impuso.

A pesar de su poca popularidad, los músicos que participaron señalan que el show del mexicano fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos. Y eso a pesar de que Santana subió al escenario bajo los efectos de la mescalina, una droga altamente psicodélica.

Cuando el sábado 16 Santana empezó a sonar, el público quedó extasiado por la manera precisa y ágil en la que tocaba la guitarra. No sabían que, en realidad, el músico estaba intentando estar lo más consciente posible para no perder el equilibrio, afinar y tocar los acordes en el momento correcto.

En una reciente entrevista que Santana dio a The New York Times, contó que su hermano y amigo Jerry García le ofreció mescalina pensando en que al menos tendrían 10 horas para disfrutar tranquilos de la droga, pero que dos horas después de haberla consumido, tuvieron que salir al escenario.

"Solía consumir LSD y mescalina, así que sabía cuánto tiempo me tomaría. Después de ocho o 10 horas, entras en lo que llamamos el estado de ameba. Tus ideas se vuelven muy galácticas, universales y microscópicas. Dos horas después de que la tomé, había un rostro frente a mí que decía: 'Deben subir al escenario ahora mismo; si no, no podrán tocar'. Para ese momento estaba muy drogado, ¿sabes? Simplemente me aferré a mi fe y a lo que me enseñó mi mamá. Les pedí una y otra vez: 'Tan solo ayúdenme a tocar afinado y a tiempo'".

Santana estaba alucinando "totalmente" cuando dio su show. "Me delata mi lenguaje corporal", señaló. "Tuve problemas con la guitarra, no como un luchador, sino como un surfista, tratando de mantener y continuar el equilibrio. Esa es la clave de todo en la vida. Aunque estés sobrio o drogado de mescalina, mantén tu compostura y tu equilibrio", agregó.

El músico también reconoció que sabe que "la gente dice: 'Santana tomaba mucho ácido'. Bueno, ¡quizá el problema es que ustedes no han consumido nada en absoluto! Ustedes ven lo que es, yo veo lo que puede y debería ser, es decir, lo que sentimos cuando derribaron el Muro de Berlín o cuando Mandela fue liberado. De eso se trató Woodstock: una conciencia colectiva, la comunidad, la unidad, la armonía, la celebración".