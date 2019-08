Luis Medina, el cubano que construye una Wikipedia cinematográfica a mano (vídeo)

"La gente me lo dice, que lo que hago se parece a una cosa que se llama Wikipedia, pero imagínate, yo no sueño con tener eso, ni dinero para pagar Internet, entonces no tengo más remedio que hacerlo a mano, para mí y las personas que me rodean", expresó Medina a Sputnik.

​Lo curioso de este trabajo que realiza Medina con mucho esmero, es que lo hace sin contar con recursos tecnológicos, pues no posee computadora, ni sabe navegar por Internet, servicio al que nunca ha accedido.

"Después que me jubilé de mi trabajo, hacer esto se me convirtió en un hobby, le dedico casi todo mi tiempo y cada vez que consigo terminar una nueva página, comienzo a preparar la próxima, y hasta el momento", comentó a Sputnik el singular escribano.

Llama la atención la extensa colección de fotografías que acumula en cada página, las que recorta de revistas y encabezan cada página dedicada a un actor o actriz.

"Hacer este libro no es fácil, da mucho trabajo", afirma Medina.

Recortes de revistas y periódicos extranjeros que consigue entre amigos, información en Internet aportada por algún que otro vecino y muchas horas dedicadas a ver películas en televisión, son las principales herramientas que este sui géneris escritor va hilvanando para darle forma de libro manuscrito a su proyecto.

​Otro de sus métodos es grabar las películas que ponen en televisión, donde copia los créditos con el reparto de actores, y de ahí va nutriendo su ya extenso trabajo.

Estos catálogos, hechos y escritos a mano, contienen información de vida de los actores y actrices, filmografía, formación profesional y principales premios ganados, incluyendo además la interacción entre actores en diferentes filmes.

Con más de 40 años dedicados al trabajo en áreas de Personal y Recursos Humanos, Medina encontró en esta "búsqueda", un sentido a su vida como jubilado, unido a su devoción por el séptimo arte, por lo que se propuso dejar una huella salida de sus propias manos.

"Lo hago como hobby —dice—, me gusta hacerlo, y quizás a alguien le interese, o a mi nieta o a mis hijos, pero le aseguro que estos libros son mi mayor tesoro, y al que dedico todo mi tiempo", aseguró.

"Quizás me quede poco o me quede mucho, no lo sé, pero hasta que me muera sigo trabajando en el libro, eso me da una cultura increíble que no pensaba alcanzar, hasta en idiomas, porque he aprendido algo de inglés a través de esto", añadió.

Quien visita a Luis Medina, después del acostumbrado vaso de agua fresca y la taza de café, tiene que hojear sus "libros de cine", los que enseña orgulloso a quien sienta interés de revisar cientos de páginas escritas a mano, que hablan de la perseverancia de este cubano que no conoce Internet, pero que construyó su propia "wikipedia cinematográfica".