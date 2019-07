55 años de Pink Floyd, la banda que se enfrentó a Thatcher y cuestionó la Guerra de las Malvinas

La banda se formó en 1964, entonces con Roger Waters en el bajo, Nick Mason en batería, Rick Wright en teclado y Bob Klose y Syd Barrett en las guitarras. Más tarde David Gilmour sustituiría a Barrett y el camino de la banda hacia el éxito mundial no se detendría.

A medida que se hacía más popular, la banda se animó cada vez más a elaborar discos conceptuales, en los que las diferentes canciones rondaban un mismo tema. Los recitales en vivo y los videoclips fueron solidificando los posicionamientos políticos de la banda en un mundo signado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría.

Ya en la canción 'Free Four' (Cuatro libres), incluida en el disco 'Obscured by clouds' (Oscurecido por las nubes) de 1972, dejaba en evidencia el rechazo de la banda hacia la guerra. Waters, autor de la letra, había perdido a su padre en la Segunda Guerra Mundial y lo dejó explícito cuando escribió "Eres un ángel de la muerte/ y yo soy el hijo de un hombre muerto/ él fue enterrado como un topo en el hoyo de un zorro/ y todo siguen en la carrera".

El disco 'Animals', lanzado en 1977, estaba basado en la novela 'Rebelión en la granja' de George Orwell e incluía la canción 'Pigs' (Cerdos), que refería a los gobernantes de turno. Dos años después, Margaret Thatcher llegaría al poder al ser designada primera ministra del Reino Unido.

La decisión de Thatcher de entrar en guerra con Argentina por las Islas Malvinas despertó rechazo en la banda, especialmente en Waters, que ya en esa época se encargaba de escribir casi todas las canciones. El bajista comenzó a idear en esa época el disco 'The final cut', que fue editado en 1983 y estuvo dedicado a la memoria del padre de Waters.

El disco contiene varias referencias a la Guerra de las Malvinas. En la canción 'The post war dream' (El sueño de la posguerra), una voz en la radio dice "…fue anunciado hoy, que el reemplazo para el 'Atlantic Conveyor', el barco contenedor perdido en el conflicto de las Malvinas, será reconstruido en Japón. Un vocero para...", en referencia al buque británico destruido por la Armada argentina en el comienzo de la guerra.

"¿Qué hemos hecho, Maggie? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con Inglaterra?", pregunta esa misma canción, utilizando el apodo 'Maggie' para señalar a Thatcher.

La canción 'Get Your Filthy Hands off my Desert' (Quita tus sucias manos de mi desierto) hace explícita la referencia cuando menciona que "Galtieri tomó la bandera del Reino Unido/ y Maggie, después del almuerzo, un día/ tomó un crucero con todos sus hombres/ aparentemente para hacérsela regresar".

Además de volver a hablar de Thatcher, la letra introduce a Leopoldo Galtieri, presidente de facto de Argentina durante el conflicto.

'The Fletcher memorial home' (El memorial de Fletcher) incluye a Thatcher entre una serie de líderes mundiales a los que se debería encerrar en un centro para "tiranos incurables y reyes" y a los que, luego, habría que aplicar la "solución final".