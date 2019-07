Así reaccionan las redes a la muerte del 'galán eterno' Arturo Fernández

Fernández, nacido en Gijón (Asturias) en 1929, debutó con un pequeño papel en la película 'La Señora de Fátima', de Rafael Gil. A lo largo de su carrera profesional, el actor —conocido por interpretar a personajes de galanes y seductores—, protagonizó alrededor de cien películas, en su mayoría comedias románticas.

Fuera del ámbito profesional, fue conocido por sus opiniones políticas conservadoras. El actor español nunca ocultó su simpatía por el Partido Popular y criticó fuertemente a Podemos.

"Renuncio a llevar mi obra de teatro a Cádiz porque ahí está Podemos", declaró en una entrevista.

El actor también tachó de "feas" a las personas que participan en marchas de protesta.



"No he visto gente más fea que en las manifestaciones. No hay que salir a la calle y cuando se sale a la calle, hazlo con gente guapa", admitió 'el chatín'.

El líder del partido de izquierda, Pablo Iglesias, expresó sus condolencias por el fallecimiento del emblemático actor y reveló que hasta actuó junto a Arturo Fernández en una serie de televisión.

Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estabamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 4, 2019

Según Iglesias, hizo de extra e interpretó a un visitante de un restaurante vegetariano.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado Blanco, calificó al actor como "un gran hombre del cine y del teatro" y "trabajador incansable hasta el último momento en los escenarios".

Mi sentido pésame a la familia, amigos y admiradores de Arturo Fernández, un gran hombre del cine y del teatro, trabajador incansable hasta el último momento en los escenarios. Buen embajador de Asturias y orgulloso español. Descanse en paz.https://t.co/LFZcGXRfAO — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 4, 2019

A su vez, el político Féliz Álvarez, del partido Ciudadanos, agradeció al actor por los momentos divertidos y agradables que pasaron juntos.

Hasta luego Chatín!!! Encontrarse contigo, compartir cafés y tertulias, oírte contar tantas anécdotas, reírme, mirarte ensimismado, aprender...

Gracias por todo.

DEP don #ArturoFernandez pic.twitter.com/2ARLOjprFG — Félix Álvarez (@Felisuco_) July 4, 2019

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se unió a las condolencias a través de su cuenta oficial de Twitter.

Nos ha dejado Arturo Fernández. Toda una vida dedicada al teatro, el cine y la televisión. Mi cariño y condolencias para su familia y amigos. https://t.co/mbaBMHO97d — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 4, 2019

"Trabajador incansable, gran actor y excelente persona", expresó, a su vez, Rafael Hernando, del PP.

Consternado por la muerte de Arturo Fernández a quien tuve la oportunidad de ver actuar y de conocer el pasado Noviembre en el Amaya. Trabajador incansable, gran actor y excelente persona. Mi sentido pésame para su mujer y su familia y compañeros de profesión. pic.twitter.com/ICwKt5sBsz — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) July 4, 2019

No solo la política

El Real Madrid también lamentó la muerte del 'galán eterno', que fue socio del club durante 32 años.

"Dedicó toda su vida a su gran pasión, que era su trabajo en el teatro y en el cine. Su otra gran pasión era el Real Madrid y demostraba su madridismo en todo momento y en cualquier parte del mundo", declaró la entidad a través de un comunicado.

El comentarista deportivo Juanma Castaño calificó a Fernández como "un ser absolutamente extraordinario e irrepetible".

Un trabajador ejemplar. Un hombre elegante. Un gijonés, hijo adoptivo de Gijón y de Oviedo. Un ser absolutamente extraordinario e irrepetible. Educado, amable y cercano. DEP. #arturofernandez pic.twitter.com/ykIoNhFgZj — Juanma Castaño (@juanmacastano) July 4, 2019

Las celebridades como la cantante Natalia, la modelo Nieves Álvarez y el actor Alex O'Dogherty también expresaron su pésame por el fallecimiento del legendario actor.

Sonó la música y me dijiste, ¿bailas conmigo? Fue imposible decir que no, al gran #ArturoFernandez .Que suerte tuve de conocerte. El cielo ha abierto sus puertas al gran caballero. DEP Arturo 😔 pic.twitter.com/MSui3pPQGl — NATALIA (@NataliaOficial_) July 4, 2019

Hoy es un día muy triste... Descansa en paz Arturo 💙 #ArturoFernandez #DEP pic.twitter.com/bEcvUvpKga — Nieves Alvarez (@OfficialNievesA) July 4, 2019

En esta foto tenía 79 años y ya me flipaba que siguiera en los escenarios. Pues hasta los 90 ha llegado sin parar de trabajar. DEP #ArturoFernandez pic.twitter.com/EJpM3qsAfM — Alex O'Dogherty (@AlexODogherty) July 4, 2019