"Los países occidentales violan los derechos de propiedad de Egipto al vender sus antigüedades"

"Los países occidentales exhiben los monumentos egipcios en sus museos, los venden y se ganan miles de millones pero no pagan nada a Egipto por usar los monumentos de la civilización egipcia, violan su derecho de propiedad intelectual", dijo Rihan.

Según el experto, se infringen las leyes nacionales e internacionales sobre la protección de los monumentos arqueológicos.

Rihan también lamentó la "situación absurda" que las autoridades egipcias enfrentan cada vez que intentan disputar la venta de los artefactos llevados ilegalmente al extranjero.

"Apenas las autoridades egipcias descubren que un artefacto o monumento del Antiguo Egipto sale a subasta en el extranjero y tratan de impedir su venta, la parte extranjera le pide a Egipto que le demuestre su origen y que es un monumento egipcio", explicó, "pero si lo hallaron y se lo llevaron del país ilegalmente, entonces no hay documentación y no está registrado, así que la parte egipcia no puede presentar a la parte extranjera pruebas convincentes algunas y los monumentos se ponen a la venta".

Para proteger el patrimonio egipcio, el experto sugiere enmendar la legislación egipcia y también activar el trabajo a nivel internacional.

Las leyes deben al menos garantizar que los países de origen ganen de las muestras en los museos extranjeros y, además, deben impedir que salgan a subasta los objetos arqueológicos trasferidos al extranjero de manera ilegal, según Rihan.

Aunque está vigente el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y existe también la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dijo el experto, nadie quiere defender los derechos de las civilizaciones.

El 4 de julio la casa de subastas Christie's planea poner en venta una cabeza de la divinidad egipcia Amón con rasgos faciales del faraón Tutankamón de 28,5 centímetros.

Se espera recaudar cinco millones de dólares con la venta del monumento de más de 3.000 años de antigüedad.

El 13 de junio la Fiscalía General de Egipto solicitó al Reino Unido que suspenda la subasta del artefacto y otros 32 objetos del patrimonio cultural egipcio.

La Fiscalía General también planea iniciar un procedimiento de recuperación de artefactos exportados ilegalmente.

Según el Ministerio de Antigüedades de Egipto el fragmento de busto fue robado no de la tumba de Tutankamón sino del Templo de Karnak.