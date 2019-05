El Prado diseña un plan para evacuar sus tesoros

Según El País, la gerencia de la institución ya ha contratado a una especialista en prevención de riesgos, Estrella Sanz Domínguez, profesora de restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense.

En el plazo de 22 meses debe elaborar planes de acción. En particular, deberá desarrollar rutas para la evacuación de los elementos más valiosos de la colección del museo, calcular el costo del transporte y el almacenamiento temporal en otros lugares. También determinará qué artículos necesitan ser rescatados primero y elaborar una lista de 250 obras prioritarias.

Al mismo tiempo, no es posible evacuar todas las obras. Algunas no pueden sacarse fuera de las paredes del museo, por lo que la experta tendrá que averiguar cómo protegerlas de posibles amenazas 'in situ'.

