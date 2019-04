El cineasta Polanski busca ser readmitido en la Academia de Hollywood

La solicitud fue presentada por el abogado del cineasta, Harland Braun, informó The Hollywood Reporter.

"La Academia cometió una arbitrariedad prejudicial en el sentido de que no procedió de la manera establecida por la ley, la decisión de expulsión de la Academia no está respaldada por conclusiones, y las conclusiones de la Academia no están respaldadas por evidencias", afirma el documento.

Polanski, de 85 años, está acusado de varios delitos sexuales en EEUU. Se declaró culpable de haber violado en 1977 a una niña de 13 años, aunque después huyó a Francia y desde entonces es buscado por la justicia norteamericana.

En mayo de 2018, la Academia de Hollywood decidió expulsar a Polanski junto con el presentador de televisión Bill Cosby, declarado culpable de tres delitos de agresión sexual.