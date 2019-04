Décadas de experiencia y 200 gatos: una visita al legendario teatro de los felinos de Rusia

La historia de amor de Yuri y sus gatos dio comienzo hace cinco décadas, cuando encontró a un gato huérfano en la calle y decidió llevarlo a casa. No pasó mucho tiempo hasta que Kuklachov, payaso en el circo de Moscú en aquel entonces, pusiese a la mascota al frente de un acto circense.

Yuri Kuklachov actúa con uno de sus gatos durante una conferencia de prensa en la sede de Sputnik, en Moscú © Sputnik / Vladímir Trefilov

Yuri Kuklachov con uno de sus gatos durante una actuación en 2013 © Sputnik / Vladimir Astapkovich

Yuri Kuklachov con algunos de sus gatos en 1993 © Sputnik / Andrei Solomonov

Yuri Kuklachov con uno de sus gatos durante una actuación en 1980 © Sputnik / Viktor Akhlomov 1 / 4 © Sputnik / Vladímir Trefilov Yuri Kuklachov actúa con uno de sus gatos durante una conferencia de prensa en la sede de Sputnik, en Moscú

Aventura en México

Desde ese día en adelante, Yuri y los mininos nunca más se separaron. Los números con gatos se convirtieron en una marca registrada de Kuklachov y rápidamente alcanzaron gran éxito, primeramente en la Unión Soviética y luego en el exterior.

Entre los muchos viajes realizados por Kuklachov, el artista recuerda con especial cariño una pequeña gira que hizo con sus gatos a México en enero de 2002. En aquella ocasión, Yuri y cerca de una veintena de sus mascotas se presentaron en la capital mexicana.

"[La gira en] México fue un éxito extraordinario. Actuamos en el prestigioso teatro Metropólitan. Yo me enamoré de los mexicanos, son muy parecidos a los rusos. Son bondadosos, tienen buen corazón, son trabajadores duros. Son un pueblo muy especial", recordó Kuklachov al hablar con Sputnik.

El artista destacó que el hecho de no hablar español no afectó en nada a su actuación en el país latinoamericano, ya que los gatos hablan el mismo idioma en todo el mundo.

"Los gatos solo dicen 'miau-miau'. Los japoneses, los franceses, los italianos y la gente de cualquier país del mundo nos entienden muy bien. Todos entienden el 'miau'", bromeó Kuklachov.

El Teatro de los Gatos abre sus puertas

La carrera junto a los gatos, además de mucha felicidad, le ha rendido muchos premios, сomo los títulos nacionales de 'Artista de Honor' (1980), 'Artista del Pueblo' (1986) y la Orden de la Amistad (1994), este último recibido de manos del entonces presidente de Rusia, Borís Yeltsin. El artista ruso también ganó el Payaso de Plata en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo de 1985, considerado el Oscar de las artes circenses.

© Sputnik / Vladimir Rodionov El entonces presidente de Rusia, Borís Yeltsin, otorga la Orden de la Amistad a Yuri Kuklachov (1995)

Las actuaciones con gatos alcanzaron tal éxito que, en 1990, Yuri recibió de la Alcaldía de Moscú un espacio exclusivo para llevar a cabo sus presentaciones. Ese mismo año abrió sus puertas el Teatro de los Gatos de Kuklachov, único de su tipo en el mundo, donde hasta el día de hoy se llevan a cabo los tradicionales espectáculos.

En este edificio, ubicado al número 25 de la avenida Kutuzovski de Moscú, viven los más de 200 gatos de Kuklachov. Y, cabe decir, llevan una vida de lujo. Allí pueden disfrutar de un 'castillo de cristal' y de 'apartamentos felinos' construidos especialmente para ellos, donde gozan de mucho espacio para descansar y divertirse, mientras no están alejados de los escenarios.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Yuri Kuklachov juega con sus gatos en el 'castillo de cristal' del Teatro de los Gatos de Kuklachov

El edificio del Teatro de los Gatos está enteramente dedicado a esos animales. Del piso al techo, pasando por las sillas, los pomos de las puertas y las vidrieras de colores de la ventana, todo cuenta con dibujos 'gatunos'. Una parte especial de la decoración del edificio es una galería que cuenta con numerosas pinturas de esos animales. La artista que firma los lienzos no es otra que Ekaterina, la hija de Yuri, quien, a juzgar por sus obras de arte, está tan enamorada de los gatos como su progenitor.

Tradición familiar

Dmitri, el hijo mayor de Yuri, también siguió los pasos de su padre y se convirtió en un payaso que actúa con felinos. De hecho, es Dmitri quien más a menudo se presenta en el Teatro de Kuklachov en la actualidad. Eso no significa que Yuri esté jubilado. En realidad es más bien al contrario: el artista, que cumple 70 años el 12 de abril, sigue en activo y hace giras por toda Rusia. Por esa razón, rara vez se presenta en el propio teatro.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Yuri Kuklachov y su hijo, Dmitri Kuklachov

Yuri no hace cábalas sobre cuándo pondrá el punto final a su carrera. Habla con orgullo de lo que ha construido al lado de los felinos y deposita esperanzas en el futuro de la tradición familiar.

"Mi nieto Nikita, que cumple 18 años este año, pronto se graduará en la academia de coreografía y vendrá a presentarse con los gatos", afirma el orgulloso abuelo.

Pero… ¿y los derechos de los animales?

Una preocupación de la gente en lo relativo a los espectáculos con mascotas es el bienestar de estas criaturas. Muchos países prohíben total o parcialmente las actuaciones con la participación de animales. En Rusia, algunos activistas piden cambios en la ley de maltrato a animales para poner fin a su uso en la industria del entretenimiento.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Uno de los residentes del departamento para gatos al estilo japonés del Teatro Kuklachov

La familia Kuklachov ya ha sido blanco de acusaciones de los defensores de los animales en distintas ocasiones. En respuesta, los artistas, que creen en enseñar a los gatos a realizar trucos a través del amor, han invitado a los activistas a visitar las instalaciones del teatro para ver con sus propios ojos cómo viven los animales.

"Ellos no quieren dialogar, nos acusan de maltratar a los animales sin prueba alguna. Les decimos: 'Si consideran que maltratamos a los animales, vengan y juzguen ustedes mismos'. No quieren venir. Yo me considero un defensor de los animales, los ayudo, incluso a los que carecen de hogar. Esa gente que nos acusa no es defensora de los animales", aseveró Dmitri.

Y puso de relieve que cualquiera que tenga un gato en casa sabe que no responden bien a los malos tratos, así que sería imposible entrenar a uno mediante castigos.

© Sputnik / Anton Denisov Yuri Kuklachov con uno de sus gatos

"Si tienes un gato en casa, sabes cómo son. Cuando hace algo malo y se lo сastiga, ya no se acercará a ti. Se va a esconder y huir de ti de todas las maneras posibles", agregó.

Un cumpleaños con gran estilo

En vísperas de cumplir 70 años, Yuri reveló que nunca le han gustado las grandes fiestas de cumpleaños. Así que, el 12 de abril, lo celebrará en el escenario de su Teatro mediante una actuación benéfica para niños de familias de bajos ingresos y de orfanatos.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Yuri Kuklachov recibe a los periodistas en el Teatro de los Gatos, en vísperas de su 70 cumpleaños

En octubre, Kuklachov volverá a la pista del Gran Circo de Moscú, donde actuó al inicio de su carrera para un espectáculo conmemorativo único, en el cual mostrará sus famosos números con gatos y actuará al lado de otras estrellas circenses de Rusia, como los hermanos Zapashni, reconocidos domadores de tigres y leones.

