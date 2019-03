Blondie: la banda de EEUU que no se asusta con el bloqueo a Cuba

A pesar de las políticas hostiles de Washington con La Habana donde el intercambio cultural entre ambos pueblos se ha visto también afectado, los integrantes de Blondie lograron sortear las restricciones a los ciudadanos estadounidenses que planean visitar la Isla.

Las presentaciones forman parte de la iniciativa 'Blondie in Havana' , proyecto de intercambio cultural que permitirá a los músicos conocer Cuba, sus músicos y seguidores.

Será la primera vez que los fanáticos cubanos de Blondie y amantes del rock pop en general podrán presenciar la espectacular voz de Deborah Harry, líder de la agrupación desde su fundación en 1974.

La agrupación, que acumula éxitos como 'Rapture', 'The Tide Is High' y 'Heart Of Glass', compartirá escena con los artistas cubanos David Torrens, Alain Pérez y el grupo Síntesis, según informaron medios locales.

Los recitales, fijados para el 15 y 16 de marzo, incluirán clásicos de su discografía y temas de su más reciente álbum 'Pollinator'.

En sus redes sociales la agrupación destacó que desde hace tiempo desean cantar en Cuba y compartir escenario con sus músicos.

En declaraciones a medios locales Harry expresó su deseo de convertir la visita a Cuba en un encuentro cultural más amplio y poder invitar al público a sus presentaciones e incluso a las pruebas de sonido.

El conjunto es considerado uno de los pilares del surgimiento del 'new wave' y el 'punk rock' en EEUU y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2006. Blondie cuenta con 11 álbumes de estudio y supera los 40 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Desde noviembre de 2017, cuando el presidente estadounidense Donald Trump impuso nuevas restricciones a la Isla como parte del bloqueo económico de EEUU, el intercambio cultural entre ambas naciones tuvo una estrepitosa caída.

Desde entonces, distintos colegios y universidades de EEUU se vieron obligados a cancelar proyectos de intercambio académico y cultural con instituciones de la Isla, así como otras agrupaciones y cantantes estadounidenses o con intereses en ese país, como la cantautora canadiense Sarah McLachlan, entre otros.

