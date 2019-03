La canción de Rusia para Eurovisión 2019 supera un millón de vistas en YouTube

Actualmente, el vídeo de 'Scream' ocupa el tercer lugar en el apartado de Trending.

La canción es un nuevo fruto de la cooperación entre el músico ruso Filipp Kirkorov y el griego Dimitris Kontopoulos.

Con el exitazo anterior, 'You are the only one', que los dos compusieron junto con John Ballard y Ralph Charlie, Lázarev fue el gran favorito del televoto en el LXI Festival de Eurovisión en Estocolmo, en 2016, y acabó el tercero en la final del certamen.

Nacido el 1 de abril de 1983, el cantante volverá a representar a Rusia en el Festival de Eurovisión que tendrá lugar del 14 de 18 mayo en Tel Aviv.

Tras debutar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1994, Rusia participó en un total de 20 ediciones.

En tres ocasiones fue la tercera; en cuatro, la segunda; y en 2008 ganó este certamen gracias a Dima Bilán (canción 'Believe'), quien volvió a presentarse tras haber logrado la segunda posición dos años antes.