Nadie cree en la comedia de Trump: el presidente gana el premio a la peor actuación

Fue reconocido como 'el peor actor', y las películas en las que participó —'Muerte de la nación' y 'Fahrenheit 11/9'—, ganaron en la categoría de 'peor combo' junto a su 'mezquindad autoperpetuante'.

Los organizadores del premio no olvidaron a la asesora de Trump, Killian Conway, quien fue reconocida como ‘la peor actriz de fondo' por su participación en la película 'Fahrenheit 11/9'.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, también fue nominada en esta categoría pero perdió ante Conway.

Michael Moore dedicó esta película a las elecciones presidenciales del 2016, que llevaron a Trump al poder, y a los años siguientes.

Trump ya había conseguido su primer Golden Raspberry (Frambuesa Dorada) en 1989 como 'el peor actor de fondo'. Así, el jurado del premio destacó su participación en la película 'Ghosts Can't Do It'.

A pesar de su anterior nominación al Oscar, Melissa McCarthy fue nombrada como la peor actriz por su actuación en 'Happytime Murders' y 'Life of the Party'.

Los premios se entregan por 39º año consecutivo y actúan como una parodia de los Oscar donde unas 1.000 personas votan por las peores obras cinematográficas del año.