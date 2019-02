Los niños también son protagonistas en el clásico Teatro Colón de Argentina

Los ojos brillan como solo pueden brillarle a una madre, padre o abuela al ver a sus hijos y nietos cantar en público. Las caras de los pequeños, pintadas y maquilladas, no saben ocultar la emoción y la alegría. Es el último día de la colonia de vacaciones y ellos no quieren que termine: "¡Nos aburrimos en casa!", gritan entre risas al unísono.

© Foto : Cortesía CCK La Ballena Azul en el centro de Buenos Aires que deslumbra al mundo (fotos)

La sala Bicentenario está ubicada en el tercer subsuelo del majestuoso Teatro Colón y es donde se realizan los ensayos de las óperas y ballets de esta casa nacional del arte dramático y musical de la Argentina. La presentación final ante los familiares, en la que participan más de 50 chicos y chicas de edad escolar de primaria, es una versión libre y cómica del Quijote cervantino.

"Estaba un poco nerviosa cuando tuvimos que presentarnos, peleando con las espadas y los escudos", dijo Candela, de 8 años, que también contó que lo que más disfrutó fue cantar y bailar, además de hacerse dos nuevas amigas.

© Sputnik / Francisco Lucotti La pequeña Candela junto a su madre y abuela en la presentación final de la colonia de vacacoines del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina

"La verdad que estuvo fantástico: la organización, la garra que le ponía el grupo, y mirá que para ellos fue una primer experiencia, así que es muy loable", dijo Susana, la abuela de Candela. Contó que se enteró de esta novedosa opción porque su hija, la madre de Candela, es amiga de una de las personas del plantel.

Candela dijo que esta colonia fue muy diferente a otras en las que participó en veranos pasados, en clubes donde había árboles y piscinas y donde las actividades eran en exteriores. "Acá cantamos, allá remamos; es todo muy distinto", dijo la pequeña.

© Sputnik / Francisco Lucotti Familiares y amigos asisten a la presentación final de la colonia de vacaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina

Sebastián tiene 9 años y está ahí con su abuelo y abuela, quienes lo acompañaron en este día de cierre. Contó que también que esta colonia de vacaciones fue muy diferente a las otras en las que participó.

"Lo que más me gustó fueron las clases de narración, cuando nos hacían usar la imaginación para contar historias", dijo Sebas. Con un perfil más tímido e introvertido, contó que también le gustó actuar y conocer por dentro el teatro.

© Sputnik / Francisco Lucotti Sebastián y sus abuelos culminan con alegría esta estapa de vacaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina

Extrovertido e histriónico, Julián parece acostumbrado a estar en escena. Su madre, Marcela, cuenta que el pequeño de 7 años estuvo siempre interesado en todo lo que implicara la expresividad y las disciplinas artísticas, y que no solo tomó el curso de El Quijote sino también el de la Cenicienta, la semana anterior.

© Sputnik / Francisco Lucotti Julián y su madre Marcela en la presentación final de la colonia de vacaciones del Teatro Colón en Buenos Aires, Argentina

"Me gusta actuar, bailar y cantar, me gustó mucho venir acá. Cuando sea grande quiero ser actor y actuar en el teatro", dijo Juli quien, luego de terminar la entrevista se acercó y dijo: "¡Cuando vea el vídeo en YouTube le voy a dar Me gusta!"

