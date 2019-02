"¡Viva México!" Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se reúnen en Londres

La emocionante imagen fue tomada antes de la entrega de los premios BAFTA, en la que la cinta de Cuarón compite por siete premios, entre ellos los de Mejor Película, Mejor guión original y Mejor Director.

"Viva México", escribió la propia estrella bajo la foto.

La imagen de las tres mexicanas acumuló cientos de miles de 'me gusta'.

"Trio de reinas", "pura belleza y talento", "orgullo mexicano", fueron algunos de los comentarios publicados bajo la entrada.

Yalitza Aparicio se convirtió en la segunda actriz mexicana en ser nominada a los Óscar en la categoría de Mejor Actriz. En enero pasado, Salma rindió un homenaje a la talentosa intérprete.

"En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación, ojalá que esta vez tú sí te lo lleves", expresó Hayek.