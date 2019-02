"Soy como una película de terror": Irina Shayk revela toda la verdad sobre su apariencia

"Fuera del trabajo, soy como una película de terror: pantalones deportivos, un moño y sin maquillaje", declaró la celebridad.

"Me quedo en la cama y veo la televisión rusa: tengo tres cadenas rusas en Nueva York y me encanta seguir las telenovelas rusas", señaló.

Shayk también contó que está en contra del 'bodyshaming' en la industria de la moda y se niega a ponerse a dieta para ajustarse a los estándares de belleza.

"Jamás he entrado en una talla de muestra y cuando han intentado meterme en una, me ha tocado decir: 'Lo siento, chicos, pero tengo mis atributos y no voy a poder ponerme esto'", confesó.

Según la supermodelo rusa, "tengo un cuerpo curvilíneo y las personas que quieren incluirme en sus desfiles o en sus campañas saben que no soy una chica delgada".

Además: Las modelos rusas más hermosas y con más éxito

Shayk recordó que "ha habido agencias que me han dicho que debía pesar menos. Pero decidí defenderme a mí misma, mi personalidad y mis decisiones. Soy humana, además de modelo. Quiero poder comer y disfrutar de la vida y, cuando no estoy trabajando, no llevo tacones ni me maquillo y no intento entrar en una talla cero", concluyó.