Actor de 'Roma' se podría perder los Oscar porque EEUU le negó el visado… por tercera vez

El actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, que interpretó a Fermín en la película 'Roma', una de las favoritas de los Oscar, podría no asistir a la entrega de los premios porque le fue negado el visado para entrar a EEUU.

Según explicó el propio actor en una entrevista con el portal Quién, ha intentado tres veces conseguir el visado e incluso acudió a la Embajada de EEUU en México con una invitación redactada por una de las productoras de la cinta dirigida por Alfonso Cuarón.

"Llevé una carta que no quisieron leer. Decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó", reveló.

El intérprete mexicano ya se ha perdido otras ceremonias, como los Globos de Oro, donde Cuarón ganó el premio al Mejor Director y la Mejor Película en Lengua Extranjera.

"No te dan explicaciones, simplemente te dicen que no estás acreditado para tener la visa", indicó.

A pesar de todo, el mexicano está muy feliz por las diez nominaciones al Oscar de la película en la que participó.

"Estoy súper contento. Y eventualmente, si se puede tramitar (la visa) pues bueno", admitió Guerrero, quien también interpreta al cadete Tello en la serie de televisión biográfica 'Luis Miguel'.