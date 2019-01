Estudiantes argentinos viven la 'Experiencia Rusia' gracias a becas universitarias (fotos)

Natalí Agüero ha recorrido un largo camino siguiendo su amor por la cultura rusa. Nació en Frías, provincia de Santiago del Estero, estudió el idioma ruso en la Facultad de Lenguas de la ciudad de Córdoba durante cuatro años y desde 2018 vive en Moscú, donde estudia la carrera y maestría en Filología en el Instituto Pushkin gracias a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia.

"Desde que tengo conciencia soñé con viajar, conocer y vivir en Rusia. Siempre estuve interesada en los idiomas y el ruso es todo lo que quise hacer siempre. Acá todo es grandioso; desde que llegué en febrero del año pasado quedé alucinada", dijo a Sputnik Natalí, quien contó además que ahora se encuentra preparando un rol protagónico en una adaptación políglota de la obra de teatro Romeo y Julieta.

Fernando Zamora es oriundo de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Estaba viviendo en Sao Paulo, Brasil, cuando decidió ir a profundizar su conocimiento del idioma ruso en Moscú, donde se enteró de las becas que el gobierno ruso ofrecía a los argentinos. Hoy está cursando la carrera en Televisión en la Universidad Kosygin y asegura tener planes de quedarse a vivir allá una vez terminados sus estudios.

"Me han abierto las puertas desde un primer momento y me han tratado siempre muy bien. Lo mejor de la experiencia de vivir en Rusia es el hecho de poder estar acá, de poder conocer gente de un montón de países y, obviamente, el relacionamiento con muchísimos rusos que ayudan un montón en el aprendizaje el idioma y para conocer un poco más de la ciudad y la cultura", dijo a Sputnik Fernando.

Como fotógrafo, Fernando asegura que los paisajes, las magnitudes y la geografía de Rusia son las atracciones para él favoritas. "Me gusta mucho salir a caminar por acá, los parques que tienen son enormes. Ahora, por ejemplo, en el Parque de la Victoria en Moscú, recrearon los edificios más importantes de Rusia pero en hielo. También estuve en los alrededores de Moscú, en San Petersburgo, Kazán, Perm, y hasta en Gornosavodsk, un pueblo precioso que está en el límite con Asia, en los Montes Urales", contó.

El Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia ofrece para interesados de Argentina un programa de becas totales de estudios de grado y posgrado. Los postulantes tienen tiempo hasta el 1 de febrero para subir los documentos necesarios a su cuenta de Russia.Study y entregar las traducciones de los mismos a la Casa de Rusia (Rivadavia 4266, Ciudad de Buenos Aires), de lunes a viernes de 11 a 20 horas. En la edición pasada, 30 argentinos fueron beneficiados con esta oportunidad.

En este proceso se encuentra Francisco Manuel Garrido, quien estudia ruso desde hace un año y aplicó recientemente para irse a estudiar gerenciamiento a Rusia a través de las becas universitarias.

Francisco dijo que su nivel del idioma no le alcanza para lo requerido para el título de grados, pero su intención es realizar un plan sistemático muy intensivo, además de estudiar un año del idioma una vez allá, algo que cubren las becas en todos los casos. De este modo, se asegura que tanto alumnos como las instituciones puedan desarrollar su formación según los más altos estándares académicos.

"Mi expectativa de formarme en esa profesión allá es adquirir varias herramientas y modelos más actualizados en comercio, ya que se trata de una nación con una política de expansión a nivel comercial, que en los últimos años ha cobrado fuerza en el aspecto económico, con interés en abrirse al mundo, en especial en América Latina. Me parece una experiencia interesante para poder conectar con el ámbito académico de Rusia, que es un terreno un tanto desconocido en nuestro país y en este hemisferio", explicó.

"De Rusia, me apasiona mucho su cultura y sobre todo la historia como país, cómo se fue formando como nación, sobre todo los procesos sociales y políticos que han atravesado. Me gusta muchísimo su literatura, autores como Pushkin o Dostoievski. Me interesa seguir aprendiendo y posteriormente perfeccionar mis conocimientos del idioma y aprender más de sus costumbres a través de una experiencia de inmersión que se hace posible gracias a estas becas", dijo a Sputnik.

"El Gobierno de Rusia presta mucha importancia al programa de becas estatales. Cada año, otorga 15.000 becas estatales a los ciudadanos extranjeros para estudiar gratis en Rusia. El programa tiene varias ventajas. Sobre todo, es una buena oportunidad de estudiar en las mejores universidades de Rusia, que figuran entre las mejores instituciones educativas del mundo, según los ratings internacionales. Los títulos recibidos en esas universidades están reconocidos mundialmente", dijo a Sputnik Olga Murátova, directora de la Casa de Rusia en Buenos Aires.

"Rusia es uno de los líderes mundiales en el ámbito tecnologías de información, servicios financieros, ingeniería espacial y otras áreas de innovación. El costo de vida en Rusia por lo general es más bajo que en Argentina y en otros países del mundo. Además, una de las ventajas de estudiar en Rusia son las residencias que ofrecen las universidades a precios muy económicos. También es una buena oportunidad de conocerse de cerca con la cultura rusa, aprender el idioma y entablar nuevas amistades", finalizó.