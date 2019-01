Netflix compra los derechos de la serie rusa Better than Humans

MOSCÚ (Sputnik) — El servicio de reproducción de series y películas en directo Netflix compró los derechos de la serie de televisión rusa de ciencia ficción Better than Humans ('Mejores que humanos', en español).

"El gigante online estadounidense Netflix compró los derechos para proyectar la serie rusa Better than Humans, creada por los productores Yellow, Black and White y Sputnik Vostok Prodakshn a pedido de la plataforma de vídeo Start y la cadena Canal 1", anunció a Sputnik Alexandr Iliín, director comercial de Yellow, Black and White.

Iliín subrayó que Better than Humans "será la primera serie rusa en proyectarse en todo el mundo, a excepción de Rusia y China, como un original de Netflix".

Precisó que la serie será doblada en 25 idiomas.

Better than Humans describe un futuro en el que los androides son parte de la vida cotidiana; Arisa es una robot que no solo es capaz de experimentar sentimientos humanos, como amor, sino incluso matar por ello.

