Subtítulos de la discordia: a Cuarón no le gustan los cambios que sufrió su película en España

La mayor parte de la crítica cinematográfica destaca de la película de Cuarón el concepto artístico de su rodaje. La cinta narra la vida de una familia de clase media mexicana, en los convulsos tiempos de la década de 1970. Pero no se trata de una historia mexicana para los mexicanos: su emotiva trama toca temas universales que conectan con cualquier espectador en cualquier parte del mundo.

© REUTERS / Mario Anzuoni 'Roma' del mexicano Cuarón opta por siete nominaciones al premio británico BAFTA

Para los espectadores extranjeros, la distribuidora Netflix ofrece subtítulos en varios idiomas. En el mundo de habla hispana, las películas extranjeras a menudo se traducen en dos variantes: una para la península ibérica y otra para Latinoamérica. Esta práctica tiende a seguir las diferencias en la lengua que por razones históricas, geográficas y culturales existen entre el público de México, España, Argentina o Perú.

Pero Netflix parece haber querido ir más allá. En su plataforma, el drama 'Roma' —filmado en México y con actores mexicanos— puede verse con subtítulos en dos variantes: el español original de la película o una adaptación del idioma para los españoles.

Así, en una de las escenas mientras la protagonista dice "Nomás no se vayan hasta la orilla", el subtítulo adaptado refleja "No os acerquéis al borde". En otras escenas, las palabras originales "Se enoja el soldado" fueron subtituladas como "El soldado se enfada", "su mamá" en "vuestra madre", "ustedes" en "vosotros" etc. El colmo fue cuando uno de los niños pide un "gansito" —pastel de chocolate popular en México—, lo que fue subtitulado como "ganchito" —aperitivo con olor a queso distribuido en España—.

El cambio de las expresiones originales a una versión más familiar al público ibérico, ha provocado una gran polémica y el rechazo de su autor, quien catalogó esa práctica de "ridícula y extraña".

También: El legado azteca que oculta el nombre de México y cómo los españoles lo transformaron

"Me parece muy ofensivo para el público español el que 'Roma' la hayan subtitulado con castellano español. A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar", expresó Alfonso Cuarón a los medios de comunicación.

El escritor mexicano Jordi Soler, se expresó de la misma manera, tras ver la cinta de su compatriota en la ciudad española de Barcelona. A través de su cuenta de Twitter, calificó este cambio como "paternalista, ofensivo y profundamente provinciano".

En España Roma de @alfonsocuaron está subtitulada en español peninsular, lo cual es paternalista, ofensivo y profundamente provinciano — Jordi Soler (@jsolerescritor) 16 de diciembre de 2018

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, y resultó ganadora del León de Oro a la mejor película del festival. El pasado 7 de enero, la cinta ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor película extranjera. Además, obtuvo el tercer lugar en el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.