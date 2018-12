Estas son las películas que todos queremos ver en 2019

El Rey León

La nueva versión de la película de la famosa animación de 1994, que tenía como protagonista a Simba, tiene fecha tentativa de estreno hacia julio de 2019. Esta vez las voces de los personajes de Disney las pondrán Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, John Oliver, entre otros.

Por el éxito de taquilla y las buenas críticas cosechadas por la original, se trata de uno de los platos fuertes de 2019. Y no solo para los chicos, sino para aquellos adultos que presenciaron el drama de la sabana africana cuando eran más jóvenes.

Dumbo

Otro que se prepara para volver el próximo año es el elefante volador. Este clásico de Disney de 1941 será revitalizado por el aclamado director Tim Burton, y sus actores principales son Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito y Alan Arkin. El filme será estrenado en marzo de 2019.

The Irishman

El aclamado Martin Scorsese vuelve a dirigir una película que promete cautivar a la audiencia. Narra la muerte y desaparición del sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa en 1975, en manos de la mafia italiana. La película vuelve a unir a Scorsese con Robert De Niro, quienes trabajaron juntos en producciones de la talla de El Padrino y Taxi Driver. Al elenco lo completan Al Pacino, Anna Paquin, Joe Pesci, Harvey Keitel y Ray Romano, entre otros. Actualmente la cinta se encuentra en fase de postproducción.

​Once Upon a Time in Hollywood

Otra destacada figura que vuelve al ruedo es Quentin Tarantino. Esta vez el director de Pulp Fiction se sumerge en los crímenes y misterios del clan Manson. Los principales actores del reparto son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Kurt Russell. La película se estrenará en julio de 2019.