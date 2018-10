¿Qué es de la vida de Sabrina, la bruja adolescente?

La bruja adolescente comenzó su carrera siendo muy pequeña, actuando en comerciales de televisión. Antes de cumplir sus cinco años, ya había realizado más de 25 comerciales. En 1985 empezó su carrera televisiva, con un papel menor en la miniserie Kane & Abel.

Al año siguiente tuvo un papel estelar en un episodio de The Equalizer y un papel principal con la actriz Katherine Helmond en la película para televisión Christmas Snow, que ganó un Premio Emmy.

Joan Hart fue protagonista de 1996 al 2003 de la exitosa serie juvenil Sabrina, la bruja adolescente. Después contrajo matrimonio con el guitarrista Mark Wilkerson, con el que luego tuvo tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

Después de Sabrina, la actriz no logró tener tanto éxito en ninguno de sus proyectos. Tuvo participaciones. En 2010 regresó a la pantalla chica como protagonista de la serie familiar Melissa & Joey, sin embargo, tras cinco años al aire, el programa fue cancelado.

En el 2016, participó en la película "Dios no está muerto 2". Al año siguiente debutó como directora en la película "The Watcher in the Woods".

Actualmente, se encuentra trabajando en la comedia familiar de Netflix "No Good Nick", en la que compartirá protagonismo con el actor Sean Astin.