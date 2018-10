La exposición de Frida Kahlo en Londres se alarga por demanda popular

"A menos de un mes del cierre y con todas las localidades de pre-venta agotadas, el V&A anuncia que extenderá 'Frida Kahlo: Making Her Self Up' durante dos semanas para atender a una demanda sin precedentes", señala la nota del museo.

​La popularidad de la artista mexicana ha disparado el número de visitantes de pago hasta cerca de 200.000 desde su apertura el 16 de junio.

© AP Photo / Kathy Willens Una obra de la mexicana Frida Kahlo rompe récord latinoamericano

Es posible que Making Her Self Up (literalmente maquillándose o inventándose) se acerque o iguale el récord de 311.000 visitantes alcanzado en el mismo museo en 2013 con una muestra dedicada a David Bowie.

Una serie de festivales latinos animarán la experiencia hasta la nueva fecha de clausura de Frida Kahlo.

La jornada del 2 de noviembre se dedicará al Día de los Muertos y la exposición permanecerá abierta 48 horas ininterrumpidas, desde 2 de noviembre y hasta el 4 de noviembre.

Te puede interesar: Las nuevas muñecas Barbie rinden homenaje a Frida Kahlo y otras mujeres destacadas

El V&A ha montado esta celebrada e intimista muestra en colaboración con el Museo Frida Kahlo, de México.

Contiene más de 200 autorretratos, fotografías y objetos personales recuperados de la residencia familia de Kahlo, su famosa Casa Azul.