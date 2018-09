Un fan de Xuxa muere de un infarto mientras la esperaba en un aeropuerto de Argentina (fotos)

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero falleció unas horas más tarde.

Increíblemente, un día antes de su trágica muerte, Mondragón publicó en su cuenta de Facebook la portada de la revista Caras con la imagen de Xuxa acompañada de la siguiente frase: "Voy a morir infartado!!! Mañana!!!".

La propia artista brasileña quedó devastada por la inesperada muerte del fan argentino. Para expresar su dolor, la 'Reina de los Bajitos' publicó en su cuenta de Instagram este mensaje:

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza. Siempre que me veía era emoción pura. A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel. Mi corazón está apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma", comentó la propia presentadora debajo de una foto junto a su admirador número uno.