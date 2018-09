¿Se olvidó la falda? Bella Hadid deja a todos boquiabiertos con su vestido translúcido (fotos)

En las fotos, publicadas por la propia celebridad en su cuenta de Instagram, se ve en detalle este sensual atuendo.

La modelo lo complementó con varios brazaletes de plata y una bolsa brillante.

Mientras que algunos de sus seguidores elogiaron el impecable sentido de la moda de Bella Hadid, otros calificaron de "loca" la extravagante prenda que lució y compararon a la supermodelo con la muñeca Barbie y con el personaje de Meryl Streep en la película de humor negro 'La muerte os sienta tan bien'.

"Esta es la primera vez que no me gusta tu imagen", "no puedo con lo horrendo del outfit", fueron algunos de los comentarios publicados bajo las imágenes que, no obstante, acumularon casi cinco millones de 'me gusta'.

