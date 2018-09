Productoras canadienses e Instituto cubano filmarán película sobre Cinco Héroes cubanos

Las canadienses Pictou Twist Pictures y Picture Plant se asociaron con el ICAIC para coproducir el relato definitivo de los Cinco Cubanos: agentes de inteligencia cubanos arrestados por espionaje por parte de las autoridades estadounidenses en 1998, publicó el miércoles el sitio de noticias Variety.com.

El guión de este film fue escrito por Barrie Dunn, basado en el libro de Stephen Kimber: "Lo que se encuentra en el agua: la historia real de los Cinco Cubanos".

Según Variety.com, Kimber descubrió la historia en una visita a La Habana en 2009, su investigación de cuatro años lo llevó a Washington, Miami (EEUU, sureste) y La Habana, además de entrevistar a los cinco héroes, mientras aún estaban en prisiones estadoundienses.

Pictou Twist y Picture Plant adquirió los exclusivos derechos de historia de vida de los ex agentes en marzo de 2015.

Por su parte, el presidente del ICAIC, Ramón Samada, reconoció a Variety que están "encantados de llevar esta historia heroica al cine en asociación con los canadienses, tiene importancia no solo para Cuba, sino para el mundo".

El film será dirigido por Clement Virgo, director de las miniseries "The Book of Negroes" de CBC y "The Wire" de HBO.

"Probablemente tendremos un segundo unidad de filmación en Miami", dijo Dunn, quien también está considerando la posibilidad de filmar algunas escenas en Colombia.

A su vez, las empresas cinematográficas CG Cinema (Francia) y RT Features (Brasil) también planean llevar la historia de los cinco agentes cubanos al cine el próximo año 2019.

Ese film responde al título "Wasp Network" y será dirigida por el francés Olivier Assayas.

El argumento se basa en el libro "Los últimos soldados de la Guerra Fría" del escritor brasileño Fernando Morais, y contará con la participación protagónica de los actores Penélope Cruz (España), Gael García Bernal (México), Édgar Ramírez (Venezuela) y Wagner Moura (Brasil).

El grupo conocido internacionalmente como los Cinco Héroes cubanos está integrado por Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, quienes son considerados en la isla como luchadores antiterroristas y que cumplieron largas condenas en cárceles de EEUU por monitorear las actividades de grupos extremistas de origen cubano radicados en el sur de Florida.

El próximo 12 de septiembre se cumplirán 20 años de su arresto en EEUU.