Poeta uruguaya Ida Vitale gana premio de Feria del Libro de Guadalajara en México

El jurado otorgó el galardón a Vitale, "por ser una fuerza poética en el ámbito de la lengua española", dice el dictamen leído en un acto presidido por Raúl Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, organizadora de la FIL, y personalidades del ámbito de la cultura.

Los miembros del tribunal literario también premiaron su "capacidad inextinguible de revelarnos el mundo a través de su poesía".

"Esto es una coronación, aviva mi relación con México, mi gratitud en general y lo que lo representa" ese país, dijo vía telefónica desde su casa en Montevideo la poeta de 94 años, quien también ha producido una extensa obra de crítica literaria y periodística.

En las últimas siete décadas, "la poesía de Ida Vitale ha enriquecido la lengua española, también lo ha hecho en sus notables traducciones, como, por ejemplo, sus versiones de Pirandello, Bachelard y Simone de Beauvoir, que forman parte de sus contribuciones a la literatura", dice el texto de las autoridades literarias del premio.

Ganar el premio FIL permite "el contacto con una serie de gente que me ha hecho el favor de sacarme del pozo, no tengo palabras", exclamó la escritora, autora de "La luz de esta memoria" (1949) y "Procura de lo imposible" (1998).

El jurado estuvo compuesto por Elena Gutiérrez de Velasco (México), Elena Stancanelli (Italia), Valerie Miles (Nueva York, EEUU) radicada en Barcelona, Carmen Musat (Rumania), Efraín Kristal (EEUU) y el Héctor Abad Faciolince (Colombia).

"Estoy en una edad en la que no espero sorpresas y ustedes me las dan, casi todo lo bueno me viene de México", expresó la poeta en su agradecimiento por el galardón.

El premio incluye un reconocimiento de 150.000 dólares, que será entregado a la escritora el 24 de noviembre próximo, en la inauguración de la FIL de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, (centro), considerada la feria literaria más grande en lengua española.

La escritora se exilió en México en 1974 durante los años de los dictadura militar uruguaya, país donde vivió 12 años hasta el retorno de la democracia al país sudamericano.