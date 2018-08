¿El heredero al trono? Madonna ‘bendice' a Maluma en los premios MTV (vídeo)

Maluma se convirtió en el primer artista latino que interpreta un tema en español en esta gala desde que Shakira y Alejandro Sanz cantaron 'La Tortura' en la edición de 2005.

En el escenario rodeado de mujeres intercambió un apasionante beso "robado" con una de sus bailarinas que recordó a la polémica presentación de Madonna junto a Britney Spears y Christina Aguilera en esos mismos premios en 2003.

© REUTERS / Lucas Jackson Una bailarina le roba un beso a Maluma en los MTV Video Music Awards 2018

Ya en los camerinos, la artista se tomó un momento para felicitarlo por su espectáculo en lo que parecía ser una bendición de reina. El colombiano asintió con la cabeza a las palabras de Madonna y luego saludó a Lenny Kravitz y agradeció a ambos.

Luego se supo por medio de su Instagram cuál fue el consejo de la diva del pop: "Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel… Love you Queen you're such an inspiration @madonna" (Te amo Reina, eres una inspiración @madonna).