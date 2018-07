Cinco canciones que debes dedicar a tus amigos en su día

El Día del Amigo es una fecha no oficial muy importante en Argentina. Los más queridos suelen enviar mensajes, dar regalos o dedicar canciones. En Sputnik te enumeramos algunos temas musicales infaltables para celebrar la camaradería.

Cada 20 de julio, los argentinos —y por influencia, los habitantes de otros países de la región— observan el Día del Amigo. Si bien las Naciones Unidas dedican cada 30 de julio para recordar este concepto, la tradición en la nación austral quiere que sea diez días antes.

¿El motivo? El 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó por primera vez la Luna, el argentino Enrique Ernesto Febbraro decidió enviar 1.000 postales a todo el mundo para consolidar la fecha que hoy día se celebra en Argentina.

No es extraño enviar por mensaje clips de canciones que celebran la amistad, ya sea en español u otros idiomas. Por eso, Sputnik te presenta cinco canciones que puedes hacerles llegar a tus compañeros de ruta, aquellos que elegiste para acompañarte en los momentos más importantes de tu vida.

1. Enanitos Verdes — Un amigo es una luz

Esta canción es un infaltable de las ceremonias de graduación o de las despedidas. "Un amigo es una luz brillando en la oscuridad… siempre serás mi amigo, no importa nada más", es un verso que muchos llevan grabado en la piel.

Quizás resulte un poco cliché para algunos. Por eso, memes como este bromean con la repetición de la canción en festejos como el 20 de julio.

​2. Leonardo Favio — La soledad es un amigo

Si tienes algún amigo que ya no está más entre nosotros y lo echas de menos, esta es la canción ideal para recordarlo y dedicarle. "Para saber cómo es la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no está / Que nunca más con él podrás charlar / sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. / La soledad es un amigo que no está", dice el mítico cantante argentino en este inolvidable título.

3. Joan Manuel Serrat — Decir Amigo

Con esta canción, el cantautor barcelonés es uno de los que ha dejado a la postre las definiciones más emotivas de lo que significa la amistad. Basta apenas escuchar los dos primeros versos: "Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Gorriones presos de un mismo viento tras un olor de mujer".

4. Roberto Carlos — Un millón de amigos

Ya con un clima más festivo que las canciones anteriores, seguramente la palabra amigo evoque esta melodía pegadiza, que habla de la belleza de contar con muchos camaradas: "Venga conmigo a ver los campos / Cante conmigo también mi canto / Pero no quiero cantar solito / Yo quiero un coro de pajaritos".

5. Queen — Friends will be friends (Amigos serán siempre amigos)

No es la única canción sobre la amistad del mítico grupo británico de pop encabezado por Freddy Mercury. Si tus amigos saben inglés y están pasando por un momento duro, quizás sea un lindo gesto recordarles estos versos: "Los amigos serán los amigos / cuando ya estás harto de la vida y toda la esperanza se perdió. / Extiende la mano, porque los amigos serán los amigos / hasta el final".