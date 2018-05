Escritor Juan Gabriel Vásquez: Colombia no es capaz de salir del ciclo de violencia

"El instinto me dice que mi país no es capaz de salir de su propio ciclo de violencia, no es capaz de reconciliarse, de asumir ciertas concesiones ni de, como decimos en Colombia, tragarse algunos sapos para lograr el bien último, que es evitar el sufrimiento constante que supone la guerra", adelanta.

Se refiere al plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016 y a las elecciones presidenciales que, según observa, avanzan hacia la segunda ronda de votaciones, el 17 de junio, sin el horizonte fijo en la concordia y la reconciliación.

"Lo único que espero es que escojan el modelo del país que intenta romper el ciclo de violencia y no el del país que intenta destruir ese esfuerzo que hemos hecho en los últimos cuatro años", dice en una sala de la British Library (la biblioteca nacional del Reino Unido).

En 'La forma de las ruinas' recupera la historia y las teorías conspiradoras en torno a los asesinatos en Colombia del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y del senador Rafael Uribe Uribe en 1914.

La narrativa se embarca por crímenes políticos del pasado pero su autor coincide con los que creen reconocer en las páginas la realidad contemporánea de "una Colombia que intenta romper un ciclo de violencia, que parece alimentarse a sí mismo y evitar su propia terminación".

El autor recuerda en la entrevista que escribió el libro durante las negociaciones de la Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

"La escribí consciente de algo que cuenta la novela, esa especie de talento malévolo que ha tenido la violencia colombiana para reproducirse a sí misma, para encontrar nuevas ramas que salen del árbol central de la violencia y perpetuarse a sí misma a lo largo de generaciones y generaciones", explica.

También tuvo presente a los negociadores que "hacían unas concesiones y tomaban decisiones cuyo objetivo final era romper el ciclo de violencia para tratar de que este país comenzara de nuevo".

Vásquez ha recalado esta semana en Londres con el escritor español Javier Cercas, después de visitar juntos el festival literario Hay, en Gales.

Volvieron a compartir estrado bajo una carpa veraniega instalada en el patio de la British Library, aprovechando la publicación en inglés de sus respectivas obras recientes.

Ambos brindaron tributo especial a Cervantes y a los autores del llamado 'boom' latinoamericano que, según celebró Cercas, "volvieron a colocar la narrativa en español en el centro del canon, relevante en el mundo entero".

"Estoy muy orgulloso de mi tradición literaria y no tengo miedo a contaminarme de otras tradiciones", dijo el autor de 'El ruido de las cosas al caer', entre otros títulos premiados.

Vásquez reniega sin embargo de las "fuerzas poderosas" que impiden cortar el ciclo de la violencia que en 'La forma de las ruinas' remonta al asesinato del senador Uribe a principios del siglo XX.

"Mediante la mentira, la distorsión, el falseo de la realidad lograron que la mayoría del pueblo colombiano rechazara los acuerdos de paz", denuncia en referencia al plebiscito de 2016.

Para el reconocido escritor, el 'no' del electorado al pacto con las FARC fue un "momento lamentable" y "un fracaso del país como país".

"Fue un fracaso de la ciudadanía y una victoria de los relatos mentirosos, falseados, distorsionados de la realidad", protesta.

En una sala de la gran biblioteca echa tierra sobre otro mito que tomó alas en su país durante la campaña de la consulta popular.

"Mucha gente decía que aprobar los acuerdos de paz seria convertirnos en la nueva Venezuela; creo que eso nunca fue realmente posible, pero no imaginé que nos fuéramos a convertir en la vieja Colombia y eso es lo que hicimos".

Vásquez regresa en los próximos días a Colombia tras dialogar con Cercas y con el público británico e hispano sobre la difusa línea que engloba la realidad y la ficción.