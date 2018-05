Ballet Nacional de Cuba se presentará en Washington y Nueva York

"Hace 40 años tuve la experiencia de mostrar allí por primera vez al público, no deja de emocionarme que precisamente en este aniversario volvamos con la compañía al Centro Kennedy, el lugar donde se produjo aquel primer encuentro, que recordamos por el caluroso recibimiento ofrecido", dijo Alonso, consigna el medio local Cubadebate.

El BNC clausurará el Festival Artes de Cuba, denominado From the Island to the World (De la Isla al mundo), que comenzó el 8 de mayo, con una muestra artística y cultural con dos de sus grandes clásicos: Don Quijote (29 y 30 de mayo) y Giselle (31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio).

Además, el ballet cubano participará en el Saratoga Performing Arts Center, de Saratoga Springs de la ciudad estadounidense de Nueva York (noroeste), donde interpretará Giselle el 6, 7 y 8 de junio.

La gira del BNC por EEUU, que incluye presentaciones en Nueva York, Chicago, Tampa y Washington, es parte de los festejos por el aniversario 70 de la compañía, fundada en 1948 por Alicia Alonso y los hermanos Fernando (1914-2013) y Alberto Alonso (1917-2007).