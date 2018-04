Una carta manuscrita de Wagner de contenido antisemita se subasta en Israel

Escrita el 25 de abril de 1869, la misiva parece estar dirigida al musicólogo y filósofo francés Édouard Schuré.

En la carta, a cuyo contenido tuvo acceso el diario Haaretz, Wagner realizó reflexiones de marcado tinte antisemita y acusa a los judíos de controlar "completamente" la prensa en Alemania.

El texto también tiene referencias al ensayo del compositor titulado "El judaísmo en la música", que se publicó en 1850 en Zurich bajo un seudónimo.

Wagner sostuvo que el judaísmo es una religión de odio y que aunque un judío renuncie a su religión y se asimile a la cultura europea, pone en peligro de "judaización" a la nueva cultura que asumió.

También se lamentó de que la asimilación de numerosos judíos en Francia impedía a los franceses darse cuenta del peligro que eso representaba para su cultura.

Aunque no existe una prohibición oficial, la música de Wagner no se lleva a los escenarios en Israel para no causar tensión en los supervivientes del Holocausto.

El compositor falleció muchos años antes de la llegada del nazismo a Alemania y ahora su música la escuchan en casa los aficionados israelíes.