¡No se puede apartar la vista! Eslovaquia y fútbol, a través de los ojos de un artista argentino (imágenes)

Desde octubre del 2017 vive en Eslovaquia y, además de dibujar para clubes de aficionados al fútbol, también se dedica a estudiar el folclore eslovaco.

© Foto: Tomás Castellano Una mujer eslovaca

"Cuando tenía cuatro años, yo, como muchos otros niños, era adicto al dibujo. Hasta donde soy capaz de recordar, siempre me he centrado en dibujar a grupos de personas. Pintaba batallas, protestas en nuestras calles y otras cosas similares que veía en la televisión y que me interesaban", explica Castellano a Sputnik.

© Foto: Tomás Castellano Jugador número 12

Luego comenzó a dibujar fanáticos del fútbol. A la edad de 12 años, descubrió su pasión por el fútbol, y cuando veía hinchas con banderas y las fiestas habituales en los estadios argentinos, se decía: "Vale la pena pintarlo".

© Foto: Tomás Castellano Tomás Castellano con amigos

"El primer club de fans que dibujé fue Jugador número 12. Este es el grupo de hinchas de Boca Juniors, mis viejos favoritos. Entonces, mis compañeros de clase comenzaron a preguntarme si podría dibujar también sus clubes favoritos de fans. Así que, paso a paso, me puse a dibujar a otros grupos de hinchas de los equipos argentinos", explica el artista su camino hacia lo que está haciendo ahora.

© Foto: Tomás Castellano Jugador número 12, club de fans

Se encontró en Eslovaquia tras múltiples reuniones con personas mientras viajaba por Europa. En 2012, sus dibujos obtuvieron popularidad en el viejo continente, así que conoció a mucha gente de diferentes clubes de fans.

© Foto: Tomás Castellano Tomás Castellano, dibujando

"Después de que un artículo sobre mis ilustraciones se publicara en la República Checa, un joven eslovaco, Samuel Huzovic, me contactó con una oferta de trabajo. Me pidió que hiciera un dibujo con una historia del Spartak Trnava, un popular equipo eslovaco. Desde entonces, continuamos comunicándonos y debatiendo sobre fútbol, Eslovaquia, Spartak y también sobre arte, ya que Samuel también tiene un futuro artístico prometedor", prosigue Castellano.

© Foto: Tomás Castellano Fanáticos del club eslovaco Spartak Trnava

Más tarde, Huzovic compartió sus dibujos con otros seguidores del Spartak Trnava, y al final llegaron hasta el propio equipo. Allí le crearon condiciones para preparar ilustraciones para la tienda oficial del equipo, lo que fue una excelente experiencia, asegura.

© Foto: Tomás Castellano Homenaje al Spartak ruso

"Por eso sigo agradecido a la gente del club y a sus aficionados hasta el día de hoy. Es gracias a este enfoque que Trnava, el club y los hinchas, como toda Eslovaquia, son especiales para mí. Puedo decir que aprendí sobre Eslovaquia a través del fútbol, lo cual lo aprecio mucho", concluye el artista.